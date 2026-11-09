Modalidad delictiva: Mientras uno de los involucrados sustraía pertenencias, los otros tres generaban empujones entre la multitud de asistentes para facilitar el arrebato y obstaculizar la reacción de las víctimas.

Intervención policial: Personal de la Comisaría Vecinal 1 D procedió a la interceptación y detención de los cuatro hombres, de 21, 22, 27 y 32 años, domiciliados en los partidos bonaerenses de Lanús y Lomas de Zamora.

Antecedentes: Los dos jóvenes de menor edad registraban dos y cuatro causas previas por robo, robo agravado y hurto, en las que ya figuraban procesados.

Detuvieron a cinco delincuentes en Plaza de Mayo y Puerto Madero durante la visita del papa León XIV

Segunda aprehensión en Puerto Madero

En un procedimiento paralelo llevado a cabo durante la misma tarde, efectivos de la Comisaría Vecinal 1 E detuvieron a un quinto delincuente en la zona de Puerto Madero. El arresto se concretó en el cruce de la avenida Alicia Moreau de Justo y Azucena Villaflor, en las proximidades de la sede universitaria donde se desarrollaba el encuentro del Santo Padre con dirigentes sociales y empresariales.