Detuvieron a cinco delincuentes en Plaza de Mayo y Puerto Madero durante la visita del papa León XIV
Cinco personas fueron detenidos por la Policía de la Ciudad durante el operativo de seguridad por la visita del papa León XIV a la Capital.
En el marco del operativo especial de seguridad desplegado por la presencia del papa León XIV en la Ciudad de Buenos Aires, efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron este lunes por la tarde a cinco sospechosos dedicados al arrebato de pertenencias.
El procedimiento permitió desarticular el accionar de los implicados en zonas de alta concentración de personas, como la Plaza de Mayo y Puerto Madero.
Entre los aprehendidos se identificó a dos personas que contaban con antecedentes penales previos por delitos contra la propiedad.
El accionar en multitud y las detenciones en Plaza de Mayo, en plena agenda del papa León XIV
El primer hecho se registró en la intersección de las calles Rivadavia y Reconquista, en el entorno de la Plaza de Mayo. Operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) detectaron mediante el sistema de videovigilancia la maniobra coordinada de cuatro sospechosos.
-
Modalidad delictiva: Mientras uno de los involucrados sustraía pertenencias, los otros tres generaban empujones entre la multitud de asistentes para facilitar el arrebato y obstaculizar la reacción de las víctimas.
Intervención policial: Personal de la Comisaría Vecinal 1 D procedió a la interceptación y detención de los cuatro hombres, de 21, 22, 27 y 32 años, domiciliados en los partidos bonaerenses de Lanús y Lomas de Zamora.
Antecedentes: Los dos jóvenes de menor edad registraban dos y cuatro causas previas por robo, robo agravado y hurto, en las que ya figuraban procesados.
Segunda aprehensión en Puerto Madero
En un procedimiento paralelo llevado a cabo durante la misma tarde, efectivos de la Comisaría Vecinal 1 E detuvieron a un quinto delincuente en la zona de Puerto Madero. El arresto se concretó en el cruce de la avenida Alicia Moreau de Justo y Azucena Villaflor, en las proximidades de la sede universitaria donde se desarrollaba el encuentro del Santo Padre con dirigentes sociales y empresariales.
Todos los detenidos quedaron a disposición de la Justicia en el marco de las actuaciones labradas por tentativa de hurto y robo en la vía pública.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario