C5N en Luján: : peregrinos, voluntariado y todos los preparativos para recibir al papa León XIV

"Queremos servir, hay mucha expectativa. El voluntariado que estamos haciendo lo preparamos hace muchos meses. El Papa es el fundamento de la Iglesia. Me llena de alegría y tranquilidad, porque brega por la justicia social, que es el fundamento de la Iglesia", remarcó con emoción.

Preparativos en marcha y los primeros fieles en la plaza

Durante la emisión, las cámaras del canal mostraron el intenso trabajo de acondicionamiento sobre la avenida de acceso y la explanada principal. Los comerciantes de la zona y los puestos de recuerdos religiosos acondicionaron sus instalaciones ante el aluvión de visitantes que se espera desde la madrugada del miércoles.

Con la llegada de los primeros grupos de peregrinos que adelantaron su viaje para conseguir un lugar cercano al altar principal, la ciudad santuario entra en la cuenta regresiva para el acontecimiento pastoral más esperado de la gira pontificia.