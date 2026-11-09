C5N en Luján: : peregrinos, voluntariado y todos los preparativos para recibir al papa León XIV
El periodista Adrián Salonia recorrió los alrededores de la Basílica y habló con voluntarios, en la previa a la histórica misa.
La ciudad de Luján ya vive horas de profunda emoción y despliegue logístico de cara a la histórica misa que encabezará el papa León XIV el próximo miércoles frente a la Basílica, y en C5N mostraron cómo vienen los preparativos, mientras crece la expectativa y ya empiezan a llegar los peregrinos.
En una cobertura especial, el periodista Adrián Salonia recorrió los alrededores del santuario mariano para mostrar la puesta a punto de los preparativos y el ambiente festivo que comenzó a apoderarse de las calles.
"Ya está todo listo. Y comienzan a llegar los primeros peregrinos. Al parecer, León XIV va a caminar algunos pasos junto a los peregrinos", detalló Salonia desde la plaza céntrica, reflejando el clima de fe que se respira en el lugar a poco más de 24 horas del evento.
El testimonio de los voluntarios a C5N: "El Papa brega por la justicia social"
El despliegue en las inmediaciones del templo incluye vallas de seguridad, puestos de asistencia médica, pantallas gigantes y un equipo multitudinario de colaboradores que trabajan en la organización de los accesos.
En diálogo con la cámara de C5N, una de las voluntarias del santuario expresó la vivencia del equipo de contención a los fieles.
"Queremos servir, hay mucha expectativa. El voluntariado que estamos haciendo lo preparamos hace muchos meses. El Papa es el fundamento de la Iglesia. Me llena de alegría y tranquilidad, porque brega por la justicia social, que es el fundamento de la Iglesia", remarcó con emoción.
Preparativos en marcha y los primeros fieles en la plaza
Durante la emisión, las cámaras del canal mostraron el intenso trabajo de acondicionamiento sobre la avenida de acceso y la explanada principal. Los comerciantes de la zona y los puestos de recuerdos religiosos acondicionaron sus instalaciones ante el aluvión de visitantes que se espera desde la madrugada del miércoles.
Con la llegada de los primeros grupos de peregrinos que adelantaron su viaje para conseguir un lugar cercano al altar principal, la ciudad santuario entra en la cuenta regresiva para el acontecimiento pastoral más esperado de la gira pontificia.
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