Detuvieron a cinco falsos mecánicos por intentar estafar a un jubilado en Balvanera
Los sospechosos simulaban desperfectos en vehículos para convencer a las víctimas de realizar reparaciones innecesarias y les cobraban importantes sumas.
La Policía de la Ciudad detuvo en el barrio porteño de Balvanera a cinco hombres acusados de integrar una banda de falsos mecánicos que intentó estafar a un jubilado de 75 años.
Uno de los detenidos, un ciudadano peruano de 46 años, ya contaba con una condena a prisión en suspenso por tentativa de estafa dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°22. Además, había sido arrestado el año pasado por protagonizar una maniobra prácticamente idéntica.
La modalidad delictiva consiste en interceptar conductores en la vía pública y alertarlos sobre supuestas fallas mecánicas. A partir de allí, los involucrados se ofrecen a "solucionar" el problema utilizando piezas viejas o herramientas para simular daños inexistentes, con el objetivo de cobrar reparaciones falsas o distraer a la víctima para robar pertenencias del vehículo.
El operativo fue realizado por efectivos de la División Investigaciones Comunales 3, que detectaron movimientos sospechosos cerca de la esquina de General Urquiza y Venezuela. Según informaron fuentes policiales, dos hombres se encontraban en veredas opuestas haciéndose señas, mientras un tercero vigilaba la zona y hablaba por teléfono.
Al acercarse al lugar, los agentes observaron que otros dos sospechosos, vestidos con mamelucos azules similares a los utilizados por mecánicos, manipulaban el automóvil del damnificado. Cuando advirtieron la presencia policial, intentaron guardar rápidamente las herramientas y retirarse, aunque fueron interceptados de inmediato.
La víctima explicó que había sido abordada cuadras antes por los acusados, quienes le señalaron presuntas averías en una rueda del auto. Para convencerlo, le mostraron piezas plásticas y metálicas que supuestamente pertenecían al vehículo y luego se ofrecieron a repararlo en el lugar.
Durante el procedimiento, la policía secuestró herramientas, repuestos deteriorados utilizados para montar la maniobra, cinco teléfonos celulares y tres mamelucos de trabajo.
La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°20 y del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°38, que ordenaron la detención de los cinco imputados, de entre 23 y 48 años, por el delito de tentativa de estafa en flagrancia.
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