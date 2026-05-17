Detuvieron a cinco falsos mecánicos por intentar estafar a un jubilado en Balvanera

Al acercarse al lugar, los agentes observaron que otros dos sospechosos, vestidos con mamelucos azules similares a los utilizados por mecánicos, manipulaban el automóvil del damnificado. Cuando advirtieron la presencia policial, intentaron guardar rápidamente las herramientas y retirarse, aunque fueron interceptados de inmediato.

La víctima explicó que había sido abordada cuadras antes por los acusados, quienes le señalaron presuntas averías en una rueda del auto. Para convencerlo, le mostraron piezas plásticas y metálicas que supuestamente pertenecían al vehículo y luego se ofrecieron a repararlo en el lugar.

mecanicos1 La Policía de la Ciudad detuvo a cinco mecánicos acusados de estafas.

Durante el procedimiento, la policía secuestró herramientas, repuestos deteriorados utilizados para montar la maniobra, cinco teléfonos celulares y tres mamelucos de trabajo.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°20 y del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°38, que ordenaron la detención de los cinco imputados, de entre 23 y 48 años, por el delito de tentativa de estafa en flagrancia.