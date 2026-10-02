Una estudiante sufrió una descarga eléctrica en una escuela de Catamarca: investigan qué ocurrió

La investigación también buscará establecer si el establecimiento contaba con los mecanismos necesarios para reducir los riesgos ante una falla eléctrica y si esos dispositivos funcionaban correctamente.

Entre los planteos realizados por la familia aparece una cuestión central: según su versión, el colegio no contaría con un disyuntor eléctrico, aunque ese dato todavía no fue confirmado oficialmente y deberá ser verificado durante las actuaciones. La Justicia deberá determinar si el aula donde ocurrió el episodio contaba con las medidas de protección correspondientes y cuál era el estado general de la instalación.