Una estudiante sufrió una descarga eléctrica en una escuela de Catamarca: investigan qué ocurrió
Una alumna de quinto grado sufrió una descarga eléctrica en un colegio privado de Villa Cubas. La Justicia investiga el estado de la instalación.
Una estudiante de quinto grado sufrió una descarga eléctrica dentro de un aula en un colegio privado de Villa Cubas, en San Fernando del Valle de Catamarca, luego de entrar en contacto accidentalmente con un cable que presentaría signos de deterioro. La madre radicó una denuncia para que se determine cuáles eran las condiciones de seguridad del establecimiento.
El episodio generó preocupación entre los familiares de la estudiante, que buscaron establecer si el contacto con el cable se produjo por una falla en la instalación eléctrica. Aunque inicialmente no se informaron lesiones de gravedad, el caso quedó bajo investigación para determinar con precisión cómo se produjo la descarga.
El hecho ocurrió el día en que la menor cumplía años y provocó la intervención de una ambulancia y de la Policía. La niña fue asistida y, según los primeros datos, se encontraba en buen estado.
La denuncia de la familia abrió una investigación
La madre de la alumna se presentó en la Unidad Judicial N° 5 y formalizó una denuncia. El objetivo de la presentación es que se reconstruya la secuencia del hecho y se establezca si existía algún problema en la instalación eléctrica del colegio.
Uno de los principales puntos que deberán determinar los investigadores es qué características tenía el cable con el que la niña habría tenido contacto. De acuerdo con la información difundida por medios locales, el cableado presentaría signos de deterioro. Sin embargo, esa condición todavía debe ser comprobada oficialmente.
La investigación también buscará establecer si el establecimiento contaba con los mecanismos necesarios para reducir los riesgos ante una falla eléctrica y si esos dispositivos funcionaban correctamente.
Entre los planteos realizados por la familia aparece una cuestión central: según su versión, el colegio no contaría con un disyuntor eléctrico, aunque ese dato todavía no fue confirmado oficialmente y deberá ser verificado durante las actuaciones. La Justicia deberá determinar si el aula donde ocurrió el episodio contaba con las medidas de protección correspondientes y cuál era el estado general de la instalación.
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