Alerta por viento zonda en San Juan y Mendoza: suspendieron las clases

A qué hora llega el viento Zonda a San Juan

Alerta por viento Zonda en Mendoza, San Juan y La Rioja

La Dirección de Protección Civil informó que se prevé la ocurrencia de viento zonda en todo el territorio provincial para la tarde y noche de este viernes 2 de octubre.

Según detalla el Servicio Meteorológico Nacional, el área será afectada por viento Zonda intenso con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. El fenómeno puede provocar una reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Recomendaciones ante el alerta naranja por viento Zonda en San Juan

Alerta por viento Zonda en San Juan

1- Asegurá los elementos que puedan volarse.

2- Mantenete alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.

3- No estaciones tu vehículo bajo los árboles.

4- Mantené cerrada tu casa de la manera más hermética posible.

5- En caso de que vos o alguién más se vea afectado por este fenómeno,comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Mendoza y La Rioja, también bajo alerta por viento Zonda

En Mendoza, el viento Zonda traerá un fuerte aumento de la temperatura y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. El fenómeno comenzará durante la mañana en la precordillera y luego avanzará hacia distintos sectores de la provincia.

En el Gran Mendoza, el momento de mayor intensidad se espera cerca de las 16, cuando podría llegar al llano. Durante la noche ingresará un frente frío, con inestabilidad y probabilidad de tormentas.

Recomendaciones por alerta amarillo de viento Zonda

1- Evitá salir al momento del fenómeno.

2- Cerrá puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente.

3- Retirá o asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

4- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

5- Conducí con precaución.

6- Hidratate y protegé tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo.

7- No enciendas fuego.