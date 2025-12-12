Detuvieron a dos hombres que vendían droga en Constitución y quisieron coimear a la policía

Posteriormente, luego de las medidas de investigación dispuestas por la fiscalía, se logró establecer que el conductor del vehículo había dado una identidad falsa. Además, poseía una condena previa por el delito de comercio de estupefacientes. Frente a los hechos, la UFLA Este solicitó la prisión preventiva de los investigados, fundamentada en los riesgos procesales existentes, lo cual fue aceptado por el Juzgado.