Imputaron a "El Orejón", el delincuente serial de las 18 identidades que atacó en Rosario

Josué Alexis Urquia Josué Alexis Urquia fue imputado y le dictaron la prisión preventiva

Uno de los hallazgos más sorprendentes fue que la misma huella digital aparecía vinculada a 18 nombres distintos en los registros oficiales. De acuerdo con información del Registro Nacional de Reincidencia, el acusado figura bajo múltiples identidades, entre ellas Josué Alexis Urquia, Enzo Fabián Barrionuevo, Gabriel Alejandro Montenegro, Braian Reggia, Brian Eric Michel Regina, Ezequiel Fabián Toloza, Alejandro Gabriel Torre y Alexis Gabriel Torres.

El derrotero delictivo de "El Orejón"

La investigación también reveló que acumula dos causas judiciales abiertas en Corrientes y Formosa, además de seis condenas en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa y Córdoba.

Josué Alexis Urquia Tras la difusión de su rostro, se presentaron más denuncias en su contra

3/8/2017: un mes de prisión por cuatro hechos de hurto simple, uno en grado de tentativa en General Pico, La Pampa.

2/9/2018: seis meses de prisión que derivó en una pena unificada de dos años y medio por exhibiciones obscenas y resistencia a la autoridad en Arroyito, Córdoba.

17/11/2021: causa abierta por hurto en Clorinda, Formosa. Fue procesado, pero sin condena.

1/2/2023: un mes y 10 días de cárcel por exhibiciones obscenas y hurto en Chajarí, Entre Ríos.

10/3/2023: 20 días de prisión por hurto simple en tentativa en Villa Gesell.

18/3/2024: seis meses de prisión por los delitos de estafa, robo en grado de tentativa, violación de domicilio y hurto en San Salvador de Jujuy.

22/6/2024: tiene una causa abierta por exhibiciones obscenas, hurto y amenazas en Corrientes capital.

13/10/2025: un mes de cárcel por hurto en Mar del Plata.

Josué Alexis Urquia Tiene seis condenas en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa y Córdoba

La captura del delincuente serial

Urquia había sido capturado el 1 de enero de 2026 en Córdoba por un robo cometido en esa provincia. A partir del cruce de datos y de las imágenes difundidas por la Justicia de Santa Fe, se confirmó que era el mismo hombre buscado por el ataque en la mueblería.

Finalmente, esta semana fue trasladado a Rosario para afrontar la imputación. La audiencia se realizó el martes de esta semana en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde el juez Aldo Bilbao Benítez dispuso que Urquia permanezca en prisión preventiva efectiva durante seis meses, medida que podría extenderse automáticamente si la Fiscalía presenta la acusación formal antes de que se cumpla ese plazo.

La fiscal Julia Feldman le atribuyó los delitos de robo simple y abuso sexual simple. Además, le imputó las lesiones sufridas por la víctima, el robo de 100 mil pesos que llevaba en su billetera, amenazas y tocamientos ocurridos durante el ataque.