Cambió el pronóstico en el AMBA y las lluvias arruinarán el próximo fin de semana: el pronóstico del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias para los próximos días, aunque la buena noticia es que luego, por fin, saldrá el sol. Los detalles.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufre la ausencia del sol por estos días y no hay buenas noticias para las próximas horas: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó la llegada de lluvias que afectarán a porteños y bonaerenses durante el próximo fin de semana, al tiempo que habrá también un marcado descenso de temperaturas.
IMPORTANTE: Malas noticias: cuándo volverá a salir el sol en el AMBA tras jornadas completamente nubladas
Por ello, el organismo recomienda tomar las precauciones necesarias ante un pronóstico poco alentador.
Cuándo se esperan lluvias en el AMBA
De acuerdo a lo señalado por el SMN, el próximo sábado 13 de junio habrá lluvias aisladas en Capital Federal y el Conurbano bonaerense. Del mismo modo, el organismo alertó por una fuerte baja en las temperaturas: a partir del domingo 14 saldrá el sol, pero la mínima será de tan sólo 5°C.
En tanto, Meteored lanzó un similar pronóstico al respecto del próximo fin de semana: las lluvias estarán presentes durante la tarde del sábado y se espera que no duren demasiado, sino que apenas arruinarán la tarde del primer día de descanso.
No obstante, este sitio advierte por el marcado descenso de térmicas, anticipando 2°C de temperatura mínima para el domingo, algo que continuará durante los primeros días de la semana entrante, lo que incluye al lunes 15, que es feriado porque se traslada la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes que, en realidad, es oficialmente el 17.
Cuándo volverá a salir el sol en el AMBA
El SMN dictó sentencia y no hay buenas noticias para los habitantes de Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Si bien el jueves 11 y viernes 12 tendrán una tarde donde el cielo podría presentarse parcialmente nublado, el sol no volverá a salir con todo hasta el domingo 14.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico ante el frío
-
Vestite en capas: Usá varias prendas (tipo "cebolla") y tapate siempre la cabeza, manos y cuello.
Ventilá un poco: Dejá una pequeña rendija abierta en la ventana para que circule el aire.
Mirá el fuego: La llama de la estufa debe ser siempre azul. Nunca uses las hornallas para calentar.
Tomá calor: Tomá mucha agua y bebidas calientes (té, mate, caldos).
Evitá salir: Si podés, quedate adentro, especialmente de noche.
Cuidá a los más vulnerables: Prestá atención a bebés, ancianos y mascotas, que son quienes sienten más crudamente el frío.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario