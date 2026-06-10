La Plata: un ladrón robó una moto y sospechan que la usó en otro asalto horas después

La víctima no se resistió. Levantó las manos y dejó que el delincuente se llevara la moto. El hombre escapó en dirección a 60. El hecho sucedió cerca de dos sedes policiales: en 12 entre 60 y 61 se encuentra la Departamental La Plata y en 61 entre 11 y 12, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI).

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El mismo delincuente habría realizado otro robo ese mismo día

Ese martes, a las 17.23, un hombre con buzo gris y joggin oscuro -la misma indumentaria que se ve en el robo de 11 entre 60 y 61-, condujo una Gilera Smash Full azul junto a un acompañante. Este último se bajó del vehículo e intentó asaltar a un repartidor con una pistola de aire comprimido de las mismas características de la utilizada en el primer asalto.

Hasta el momento, la identidad de los asaltantes no fue establecida. La investigación continúa y las autoridades trabajan para determinar su paradero.