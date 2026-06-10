La Plata: un ladrón robó una moto y sospechan que la usó en otro asalto horas después
Los hechos ocurrieron el martes a plena luz del día. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.
Un nuevo caso de inseguridad ocurrió en pleno centro de La Plata. Un ladrón armado le robó la moto a un joven y, horas después a bordo del vehículo robado, intentó asaltar a un repartidor en el barrio San Carlos. Los hechos ocurrieron el martes a plena luz del día, con dos horas de diferencia y quedaron filmados.
La víctima del robo es un joven de 19 años que trabaja como técnico en el Bingo de La Plata. Alrededor de las 14.45, llegó a comprar a un kiosco de 11 entre 60 y 61, dejó su moto -Gilera Smash Full azul- estacionada en la vereda y se quedó hablando con el kiosquero, al lado de la ventanilla.
Según informó el portal 0221, un hombre pasó caminando como un peatón más, vestido con jogging oscuro y buzo gris, a cara descubierta. Siguió de largo unos metros y, de repente, regresó con un arma en la mano -aparentemente, de aire comprimido- y amenazó al joven.
La víctima no se resistió. Levantó las manos y dejó que el delincuente se llevara la moto. El hombre escapó en dirección a 60. El hecho sucedió cerca de dos sedes policiales: en 12 entre 60 y 61 se encuentra la Departamental La Plata y en 61 entre 11 y 12, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI).
El mismo delincuente habría realizado otro robo ese mismo día
Ese martes, a las 17.23, un hombre con buzo gris y joggin oscuro -la misma indumentaria que se ve en el robo de 11 entre 60 y 61-, condujo una Gilera Smash Full azul junto a un acompañante. Este último se bajó del vehículo e intentó asaltar a un repartidor con una pistola de aire comprimido de las mismas características de la utilizada en el primer asalto.
Hasta el momento, la identidad de los asaltantes no fue establecida. La investigación continúa y las autoridades trabajan para determinar su paradero.
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