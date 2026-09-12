Detuvieron a tres jóvenes por intentar robar una moto en Barracas: entre los tres suman 18 antecedentes
Dos de los acusados son menores de edad, tienen 13 y 15 años, mientras que el tercero tiene 18. Fueron atrapados tras intentar sustraer una Honda Twister.
Tres jóvenes fueron detenidos en Barracas cuando presuntamente intentaban robar una motocicleta que estaba estacionada frente a una vivienda. Los acusados tienen 13, 15 y 18 años y, según el parte oficial, entre los tres acumulan 18 antecedentes por distintos hechos delictivos.
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes intervinieron luego de advertir una situación sospechosa en la zona de Vieytes al 1400. Los agentes observaron a los tres jóvenes corriendo mientras, detrás de ellos, un hombre pedía auxilio.
Los policías lograron demorarlos y posteriormente el damnificado los señaló como quienes, momentos antes, habían intentado sustraer su motocicleta Honda Twister, que se encontraba estacionada frente a su domicilio.
El prontuario de los tres detenidos
De acuerdo con el parte oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el menor de 13 años cuenta con cinco antecedentes por robo y tentativa de robo, todos registrados entre abril y agosto de este año.
El adolescente de 15 años, en tanto, acumula diez hechos vinculados con robos, hurtos y tentativas. Ocho de esos episodios habrían ocurrido durante los últimos cinco meses.
El único mayor de edad del grupo, de 18 años, registra tres antecedentes por robo y hurto, con hechos registrados desde 2022. De esta manera, los tres detenidos reúnen un total de 18 antecedentes.
La rápida intervención de los efectivos permitió frustrar el robo antes de que los sospechosos pudieran llevarse el vehículo. Tras ser identificados por el damnificado, los tres quedaron a disposición de la Justicia para determinar las responsabilidades correspondientes.
Por disposición del Juzgado Nacional de Menores 7, a cargo de Gonzalo Oliver de Tezanos, Secretaría 19, el joven de 18 años quedó imputado por robo en grado de tentativa. En tanto, los dos menores fueron trasladados al Instituto Inchausti, donde quedaron a disposición de la Justicia.
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