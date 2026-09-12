Detuvieron a tres jóvenes por intentar robar una moto en Barracas: entre los tres suman 18 antecedentes

El único mayor de edad del grupo, de 18 años, registra tres antecedentes por robo y hurto, con hechos registrados desde 2022. De esta manera, los tres detenidos reúnen un total de 18 antecedentes.

La rápida intervención de los efectivos permitió frustrar el robo antes de que los sospechosos pudieran llevarse el vehículo. Tras ser identificados por el damnificado, los tres quedaron a disposición de la Justicia para determinar las responsabilidades correspondientes.

Por disposición del Juzgado Nacional de Menores 7, a cargo de Gonzalo Oliver de Tezanos, Secretaría 19, el joven de 18 años quedó imputado por robo en grado de tentativa. En tanto, los dos menores fueron trasladados al Instituto Inchausti, donde quedaron a disposición de la Justicia.