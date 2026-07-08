Indignante robo en Entre Ríos: se llevaron banderas argentinas antes del partido de la Selección

Video: así fue el robo de una bandera argentina en un comercio

Quedó registrado: así robaron una bandera argentina antes del partido

El segundo episodio ocurrió en la ciudad de La Paz durante la madrugada del martes, minutos después de las 3, y quedó registrado en un video grabado por una cámara de seguridad.

Según se observa en las imágenes, un hombre encapuchado y vestido con ropas oscuras se acercó a la vereda de un comercio multirrubro ubicado sobre calle Hipólito Yrigoyen al 2.630 y, en pocos segundos, se robó una bandera argentina que colgaba de uno de los postes.

Tras cometer el asalto, se retiró caminando con total tranquilidad, sosteniendo la bandera en una mano y una botella en la otra.

Los propietarios del local difundieron las imágenes con el objetivo de recuperar la bandera y colaborar con la identificación del autor del robo.