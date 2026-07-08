Indignante robo en Entre Ríos: se llevaron banderas argentinas antes del partido de la Selección
Los robos ocurrieron en las ciudades de Paraná y La Paz. Uno quedó registrado por las cámaras de seguridad y hay dos detenidos.
La previa del partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 se vio empañada por una serie de insólitos robos que se registraron en la provincia de Entre Ríos, donde tres personas se llevaron banderas nacionales de una casa y de un comercio. Uno de los hechos quedó registrado en un video.
El primer episodio se registró el lunes por la noche en la ciudad de Paraná, donde una mujer se comunicó con el 911 luego de escuchar ruidos en el frente de su vivienda, ubicado sobre calle Gesino. Cuando salió a ver qué sucedía, constató que le habían robado las dos banderas argentinas que tenía colgadas.
La víctima del insólito robo revisó las cámaras de seguridad mediante las cual observó a dos hombres que se acercaron caminando por la vereda. Luego, uno de ellos tomó las banderas y se las llevó.
A partir de los datos aportados por la damnificada, efectivos policiales realizaron un operativo de búsqueda y lograron detener a los dos sospechosos en la intersección de calles Rancillac y Miguel David. Durante el procedimiento secuestraron las banderas sustraídas, según detalló el medio local Ahora.
El fiscal de turno dispuso la detención de ambos hombres y su traslado a la Alcaidía de Tribunales. Los acusados quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes.
Video: así fue el robo de una bandera argentina en un comercio
El segundo episodio ocurrió en la ciudad de La Paz durante la madrugada del martes, minutos después de las 3, y quedó registrado en un video grabado por una cámara de seguridad.
Según se observa en las imágenes, un hombre encapuchado y vestido con ropas oscuras se acercó a la vereda de un comercio multirrubro ubicado sobre calle Hipólito Yrigoyen al 2.630 y, en pocos segundos, se robó una bandera argentina que colgaba de uno de los postes.
Tras cometer el asalto, se retiró caminando con total tranquilidad, sosteniendo la bandera en una mano y una botella en la otra.
Los propietarios del local difundieron las imágenes con el objetivo de recuperar la bandera y colaborar con la identificación del autor del robo.
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