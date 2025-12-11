Detuvieron a un joven de 21 años acusado de amenazar a Javier Milei por redes sociales

El allanamiento de la vivienda fue ordenado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Morón, a cargo del juez Martín Alejandro Ramos. El operativo culminó con la detención del sospechoso y el secuestro de dispositivos electrónicos, incluyendo un teléfono celular, un router y una CPU, elementos clave para la investigación.