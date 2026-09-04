Detuvieron a un profesor de guitarra acusado de grooming en Castelar: aseguran que usaba un perfil falso para contactar a menores
La pesquisa apunta a una secuencia de hostigamiento, pedidos de contenido íntimo y amenazas contra menores. La investigación judicial derivó en un allanamiento en Morón.
Un profesor de guitarra fue detenido en Castelar tras ser acusado de captar a menores de edad y de distribuir material de abuso sexual infantil. La causa reúne al menos siete hechos investigados por la Justicia de Morón y apunta a determinar si existió un patrón sostenido en el tiempo a través de identidades falsas en redes sociales.
El imputado, identificado como Maximiliano R. D., de 31 años, fue detenido durante un allanamiento realizado en una vivienda de la calle Pedro Arrieta al 1700. El expediente lo vincula con una maniobra de contacto, hostigamiento y amenazas a niñas, niños y adolescentes a través de redes sociales. Cuando las víctimas intentaban interrumpir el vínculo, aparecían amenazas de difusión de chats o de exposición del contenido ya compartido.
El caso tomó impulso a partir de la denuncia presentada por la madre de una menor, quien alertó que su hija sufría hostigamiento y amenazas a través de la red social Instagram por parte del perfil falso @camilacisnerosss, desde donde le exigían el envío de fotografías y videos íntimos. A esta causa se sumaron múltiples reportes de alerta internacional, los cuales registraron la circulación y distribución de archivos con contenido explícito de explotación infantil vinculados a las mismas redes.
Las tareas de ciberpatrullaje, análisis técnico de cuentas y rastreo de trazabilidad IP permitieron acreditar que el imputado, de profesión profesor de guitarra, utilizaba una red de perfiles falsos con identidades simuladas para captar a las víctimas, ganarse su confianza y posteriormente extorsionarlas bajo presión psicológica. Las conexiones informáticas utilizadas para concretar estos delitos impactaron de forma unívoca en la vivienda del acusado, ubicada sobre la calle Padre Arrieta al 1700, en Castelar.
La fiscal Marisa Monti de la UFI N° 9 de Morón y su equipo, junto al ayudante fiscal Martín Aksiutik, lograron rastrear la cuenta y vincularla a un usuario que ya estaba bajo la lupa del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), una organización internacional dedicada a combatir la explotación infantil.
El NCMEC había advertido previamente sobre las actividades de Ruiz Díaz en distintos perfiles de redes sociales, todos asociados a la distribución de material explícito de abuso sexual infantil.
El allanamiento en Castelar
Con esos elementos, la fiscal Monti solicitó una orden de allanamiento. La medida fue autorizada por el juez Esteban Juliano, a cargo interinamente del Juzgado de Garantías N° 3 de Morón.
Durante el operativo, la Policía secuestró dos celulares, una notebook, una tablet, una computadora de escritorio y una guitarra eléctrica.
Uno de los teléfonos llamó especialmente la atención de los investigadores porque coincide con un equipo mencionado en reportes internacionales sobre delitos contra menores.
Todos los dispositivos serán sometidos a peritajes para determinar qué información contienen y si permiten establecer nuevos contactos, víctimas o hechos.
Tras el procedimiento, Ruiz Díaz fue trasladado ante la Justicia. El acusado se negó a declarar y quedó formalmente detenido mientras avanza la investigación.
El expediente intenta determinar con precisión el alcance de las maniobras y si detrás de los perfiles investigados existen más víctimas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario