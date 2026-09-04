Detuvieron a un profesor de guitarra acusado de grooming en Castelar: aseguran que usaba un perfil falso para contactar a menores

El NCMEC había advertido previamente sobre las actividades de Ruiz Díaz en distintos perfiles de redes sociales, todos asociados a la distribución de material explícito de abuso sexual infantil.

La Policía secuestró celulares, una notebook, una tablet y una computadora que serán sometidos a peritajes.

El allanamiento en Castelar

Con esos elementos, la fiscal Monti solicitó una orden de allanamiento. La medida fue autorizada por el juez Esteban Juliano, a cargo interinamente del Juzgado de Garantías N° 3 de Morón.

Durante el operativo, la Policía secuestró dos celulares, una notebook, una tablet, una computadora de escritorio y una guitarra eléctrica.

Uno de los teléfonos llamó especialmente la atención de los investigadores porque coincide con un equipo mencionado en reportes internacionales sobre delitos contra menores.

Todos los dispositivos serán sometidos a peritajes para determinar qué información contienen y si permiten establecer nuevos contactos, víctimas o hechos.

Tras el procedimiento, Ruiz Díaz fue trasladado ante la Justicia. El acusado se negó a declarar y quedó formalmente detenido mientras avanza la investigación.

El expediente intenta determinar con precisión el alcance de las maniobras y si detrás de los perfiles investigados existen más víctimas.