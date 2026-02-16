Detuvieron a un tercer sospechoso por el crimen de un joven de 18 años en Mercedes

El ataque en pleno festejo de Carnaval

El trágico episodio tuvo lugar el pasado domingo alrededor de la una de la mañana, en plena avenida 29. Mientras se desarrollaba el desfile y una banda musical tocaba en vivo, una discusión escaló rápidamente: el agresor extrajo un arma de fuego y efectuó dos disparos que impactaron en el pecho y la cabeza de la víctima.