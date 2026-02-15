Canaval trágico en Mercedes: murió un joven de 18 años baleado durante los festejos

El ataque ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada durante la segunda noche de los carnavales que se realizan sobre la avenida 29, entre las calles 24 y 22, cuando una multitud participaba del tradicional corso de dicha localidad bonaerense. Por razones que aún se investigan, se desató una discusión y uno de los involucrados extrajo un arma de fuego, efectuando varios disparos que impactaron en el pecho y la cabeza de la víctima, identificada como Braian Cabrera.