"Familiero y lleno de proyectos": quién era Braian Cabrera, el joven asesinado en el carnaval de Mercedes

Braian Cabrera

Detuvieron a un tercer sospechoso por el crimen de un joven de 18 años en Mercedes

La investigación por el asesinato del joven de 18 años, ocurrido durante los festejos de Carnaval en la ciudad de Mercedes, sumó un nuevo detenido. Se trata de un familiar directo de la mujer y su hijo, quienes ya se encontraban bajo custodia policial.

El ataque en pleno festejo de Carnaval

El trágico episodio tuvo lugar el pasado domingo alrededor de la una de la mañana, en plena avenida 29. Mientras se desarrollaba el desfile y una banda musical tocaba en vivo, una discusión escaló rápidamente: el agresor extrajo un arma de fuego y efectuó dos disparos que impactaron en el pecho y la cabeza de la víctima.

A pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital Blas Dubarry, Cabrera falleció tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios.

La investigación en curso

Lo que inicialmente parecía un altercado espontáneo podría dar un giro legal drástico hacia la premeditación. Según los investigadores, los acusados habrían abandonado el lugar de la discusión para buscar el arma y regresar al centro. En este sentido, se calcula un trayecto de aproximadamente 10 kilómetros (ida y vuelta) realizado con el único fin de cometer el crimen.

Por ello, la fiscalía debe determinar ahora la carátula oficial del caso. La diferencia técnica es crucial para el futuro de los detenidos:

Homicidio simple: Con una pena máxima de 25 años.

Homicidio agravado: Que conlleva la pena de prisión perpetua.

El tercer detenido será indagado en las próximas horas para terminar de esclarecer su rol en el violento suceso.

detenidos crimen mercedes

Quiénes son los tres detenidos por el crimen de Braian Cabrera

María Luján Auza (33 años): Capturada en los primeros procedimientos.

Martín Ezequiel Auza (19 años): Hijo de la mujer mencionada.

Tercer detenido: Se trata del padre de María Luján Auza (abuelo del joven de 19 años), arrestado recientemente.