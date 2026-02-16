"Familiero y lleno de proyectos": quién era Braian Cabrera, el joven asesinado en el carnaval de Mercedes
Tenía 18 años y su familia lo recuerda como un chico "lleno de proyectos" y apasionado por el fútbol.
Braian Tomás Cabrera fue asesinado a balazos en la madrugada del domingo durante los festejos del Carnaval de Mercedes, provincia de Buenos Aires. El hecho generó una profunda conmoción en la ciudad.
El joven de 18 años intentó intervenir en una discusión en la que estaba involucrado su hermano mayor. En ese contexto, recibió varios disparos y, a pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital Blas Dubarry, falleció horas más tarde pese a los esfuerzos médicos.
El crimen generó una fuerte conmoción en la ciudad y motivo por el que Municipalidad de Mercedes suspendió las jornadas de carnaval previstas y expresó en un comunicado su "más profundo dolor ante esta irreparable pérdida”.
En su barrio, Braian era conocido ser muy "familiero". En diálogo con los medios, su hermana Lucía señaló que "era trabajador, estudiaba y estaba terminando de construir su propia casita".
Además, indicaron que era un chico tranquilo, con proyectos y una gran pasión por el fútbol: "Le gustaba jugar en la cancha del barrio, era su locura", relató Lucía, quien en redes sociales pidió justicia por su hermano.
Detuvieron a un tercer sospechoso por el crimen de un joven de 18 años en Mercedes
La investigación por el asesinato del joven de 18 años, ocurrido durante los festejos de Carnaval en la ciudad de Mercedes, sumó un nuevo detenido. Se trata de un familiar directo de la mujer y su hijo, quienes ya se encontraban bajo custodia policial.
El ataque en pleno festejo de Carnaval
El trágico episodio tuvo lugar el pasado domingo alrededor de la una de la mañana, en plena avenida 29. Mientras se desarrollaba el desfile y una banda musical tocaba en vivo, una discusión escaló rápidamente: el agresor extrajo un arma de fuego y efectuó dos disparos que impactaron en el pecho y la cabeza de la víctima.
A pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital Blas Dubarry, Cabrera falleció tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios.
La investigación en curso
Lo que inicialmente parecía un altercado espontáneo podría dar un giro legal drástico hacia la premeditación. Según los investigadores, los acusados habrían abandonado el lugar de la discusión para buscar el arma y regresar al centro. En este sentido, se calcula un trayecto de aproximadamente 10 kilómetros (ida y vuelta) realizado con el único fin de cometer el crimen.
Por ello, la fiscalía debe determinar ahora la carátula oficial del caso. La diferencia técnica es crucial para el futuro de los detenidos:
-
Homicidio simple: Con una pena máxima de 25 años.
Homicidio agravado: Que conlleva la pena de prisión perpetua.
El tercer detenido será indagado en las próximas horas para terminar de esclarecer su rol en el violento suceso.
Quiénes son los tres detenidos por el crimen de Braian Cabrera
-
María Luján Auza (33 años): Capturada en los primeros procedimientos.
Martín Ezequiel Auza (19 años): Hijo de la mujer mencionada.
Tercer detenido: Se trata del padre de María Luján Auza (abuelo del joven de 19 años), arrestado recientemente.
