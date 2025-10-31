Detuvieron a una falsa médica que aplicaba botox y hacía tratamientos estéticos sin habilitación

7 jeringas con agujas colocadas.

1 caja metálica con otras 4 agujas.

1 perfilador.

1 brocha de maquillaje.

1 caja con relleno de ácido hialurónico.

Además, se encontraron diversos productos médicos inyectables vencidos, los cuales se encontraban listos a ser colocados en carros de apoyo en los consultorios.

También se hallaron 2 máquinas centrífugas, las cuales no pueden ser utilizadas en el lugar ya que no se encuentra habilitado para la extracción de sangre.

Durante el procedimiento, se hicieron presentes en el lugar 2 mujeres, la madre y su hija de 15 años, quienes indicaron que tenían turno para ser atendidas.