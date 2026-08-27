Santiago del Estero: una nena se descompensó en una escuela y su familia denunció que la drogaron

La familia también señaló que, pese al estado en el que se encontraba la chica, no habría recibido asistencia inmediata y que sus responsables no habrían sido informados de manera oportuna.

Cuando regresó a su casa, la menor pudo contarle a su madre qué había ocurrido. Ante la situación, la mujer decidió llevarla de urgencia al Centro Integral de Salud.

Cómo siguió su salud

Tras se llevada a un Centro Integral de Salud, se dispuso el traslado de la menor al CEPSI para realizarle una evaluación de mayor complejidad. Luego de recibir atención médica, la niña evolucionó favorablemente y quedó fuera de peligro.

La causa quedó a cargo de la fiscal Daiana Pérez Vicens, quien ordenó solicitar un informe exhaustivo sobre los antecedentes vinculados al colegio. Ahora, los investigadores buscan establecer qué sustancia habría ingerido la nena, quiénes participaron del episodio y bajo qué circunstancias se produjo la descompensación.