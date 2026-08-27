Santiago del Estero: una nena se descompensó en una escuela y su familia denunció que la drogaron
La menor comenzó a sentir mal después de tomar agua de una botella que, según declaró, tenía una pastilla disuelta.
Un grave episodio ocurrido en una escuela de Colonia Tinco, en Las Termas de Río Hondo es investigado por la Justicia de Santiago del Estero: una nena de 12 años se descompensó luego de beber agua de una botella. Su familia denuncia que sus compañeros habrían disuelto dentro una pastilla de origen desconocido.
El hecho ocurrió en la Escuela N°940 de Colonia Tinco, en Las Termas de Río Hondo. La niña comenzó a sentirse mal dentro del aula y terminó descompensada. Su familia, además, denunció que no se trataría de un episodio aislado, ya que la menor viene atravesando situaciones de burlas y hostigamiento por parte de compañeros.
La denuncia fue presentada durante la noche del martes por la madre de la nena. La mujer acudió a la Comisaría Nº 6 de la Mujer y la Familia de Las Termas después de que su hija fuera atendida en distintos centros de salud.
Según consta en la denuncia, la familia ya había intentado abordar las situaciones de hostigamiento dentro de la escuela. Sin embargo, el episodio ocurrido ese mismo día llevó a la madre a recurrir a la Justicia.
La mujer le contó a la policía que el hermano mayor de la menor, de 17 años, fue quien la encontró. El chico se había dirigido al establecimiento cuando terminó la jornada escolar para retirarla. Fue en ese momento en el que vio a la nena dentro del aula, descompensada y junto a sus compañeros.
La familia también señaló que, pese al estado en el que se encontraba la chica, no habría recibido asistencia inmediata y que sus responsables no habrían sido informados de manera oportuna.
Cuando regresó a su casa, la menor pudo contarle a su madre qué había ocurrido. Ante la situación, la mujer decidió llevarla de urgencia al Centro Integral de Salud.
Cómo siguió su salud
Tras se llevada a un Centro Integral de Salud, se dispuso el traslado de la menor al CEPSI para realizarle una evaluación de mayor complejidad. Luego de recibir atención médica, la niña evolucionó favorablemente y quedó fuera de peligro.
La causa quedó a cargo de la fiscal Daiana Pérez Vicens, quien ordenó solicitar un informe exhaustivo sobre los antecedentes vinculados al colegio. Ahora, los investigadores buscan establecer qué sustancia habría ingerido la nena, quiénes participaron del episodio y bajo qué circunstancias se produjo la descompensación.
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