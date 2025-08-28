Día del Gamer: por qué se celebra cada 29 de agosto

Imagen de WhatsApp 2025-08-21 a las 20.22.22_9428f1ec

Muchos creen que esta fecha tiene relación con el lanzamiento del primer videojuego, la creación de algún dispositivo clave o algún hito histórico dentro del gaming. Sin embargo, la elección del 29 de agosto no tiene un significado puntual, se eligió al azar. Otros aseguran que el origen está en la iniciativa de tres revistas especializadas: PlayManía, Hobby Consolas y PC Manía, que en 2008 decidieron instaurar una celebración anual para los fanáticos del gaming. Simplemente publicaron la propuesta... y el resto ya lo conocemos.

“El crecimiento del mercado en los últimos años, sumado a la pandemia y la aparición de nuestros dispositivos y tecnologías, reflejan que al día de hoy los videojuegos aislamiento por la pandemia, y la aparición de nuevas tecnologías y opciones de juegos nuevos, demuestra que cada vez son más las personas que disfrutan del mundo gamer”, comenta Fuentes.

Imagen de WhatsApp 2025-08-21 a las 20.22.23_245220ae

Bondy Gamer: una opción original para los fanáticos del mundo gamer

Se trata de un colectivo completamente restaurado que funciona como salón de videojuegos móvil, con propuestas que van desde clásicos arcade y retro, hasta consolas modernas, simuladores de carreras, pump it y más. Una idea original que recorre la ciudad llevando diversión, celebrando eventos o cumpleaños, y convirtiéndose en una experiencia única sobre ruedas.

Es el primer Bondy Gamer de Argentina. Aunque el concepto existe en otras partes del mundo, esta propuesta llegó para quedarse, y ya son muchos los gamers —de todas las edades— que vivieron la experiencia de subirse a jugar.