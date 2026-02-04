Día del Guardavidas: por qué se celebra el 4 de febrero en Argentina

Este 4 de febrero se conmemora en la Argentina el Día del Guardavidas, una fecha que resalta la tarea fundamental de los profesionales que trabajan en la prevención y el rescate acuático en todo el país, especialmente durante la temporada de verano, cuando se multiplican las actividades en el agua y crecen los riesgos. La jornada busca reconocer no solo las intervenciones de emergencia, sino también la labor cotidiana de control, advertencia y educación que estos trabajadores realizan para evitar accidentes.