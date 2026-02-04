Día del Guardavidas: por qué se celebra el 4 de febrero en Argentina
Cada 4 de febrero se recuerda a quienes cuidan a miles de personas en playas y piletas, en homenaje a un rescatista que murió salvando una vida.
Este 4 de febrero se conmemora en la Argentina el Día del Guardavidas, una fecha que resalta la tarea fundamental de los profesionales que trabajan en la prevención y el rescate acuático en todo el país, especialmente durante la temporada de verano, cuando se multiplican las actividades en el agua y crecen los riesgos. La jornada busca reconocer no solo las intervenciones de emergencia, sino también la labor cotidiana de control, advertencia y educación que estos trabajadores realizan para evitar accidentes.
La elección del día está ligada a un hecho trágico ocurrido en Mar del Plata a fines de los años 70. Guillermo Volpe, un joven guardavidas que prestaba servicio en Playa Grande, murió mientras participaba de un operativo para rescatar a un adolescente que se estaba ahogando. Aunque el bañista logró sobrevivir gracias al accionar del equipo, el rescatista no pudo regresar a la orilla y su fallecimiento generó una profunda conmoción entre sus colegas, que impulsaron el reconocimiento de su entrega como símbolo del compromiso de la profesión.
A partir de ese episodio, la fecha comenzó a recordarse de manera informal entre trabajadores del sector y con el paso del tiempo se transformó en una efeméride instalada a nivel nacional. En distintos puntos del país, sobre todo en ciudades costeras, se realizan homenajes y actos para recordar a Volpe y a todos los guardavidas que perdieron la vida en cumplimiento de su deber, además de destacar la importancia de respetar las indicaciones de seguridad en playas, ríos y natatorios.
Si bien existe otra fecha vinculada a la actividad desde lo administrativo, el 4 de febrero se mantiene como el día más representativo para el sector por su peso simbólico y su origen histórico. La conmemoración funciona, además, como una oportunidad para generar conciencia sobre la prevención de accidentes acuáticos y el valor de contar con personal capacitado en los espacios habilitados para el baño.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario