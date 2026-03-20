Día Internacional de la Felicidad: por qué se conmemora cada 20 de marzo
El Día Internacional de la Felicidad fue establecido por la ONU para destacar la importancia del bienestar emocional y la calidad de vida en las sociedades.
Cada 20 de marzo se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Felicidad, una fecha dedicada exclusivamente a destacar la importancia del bienestar y la calidad de vida de las personas. Esta jornada invita a reflexionar sobre cómo las políticas sociales, económicas y culturales pueden contribuir a una vida mucho más plena.
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El origen de la celebración y el ejemplo de Bután
El Día Internacional de la Felicidad fue proclamado oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2012. La idea central del organismo internacional fue reconocer que el bienestar de las personas debe ser un objetivo primordial para todas las naciones, buscando que los gobiernos consideren la calidad de vida dentro de sus políticas públicas y estrategias de crecimiento.
Sin embargo, el verdadero inspirador de esta celebración es Bután, un pequeño país del sur de Asia. Desde la década de 1970, esta nación promueve el innovador concepto de "Felicidad Nacional Bruta", un indicador que mide el bienestar real de la población yendo mucho más allá de los fríos índices económicos tradicionales, como el Producto Bruto Interno (PBI).
Los principales objetivos de la jornada
En todo el mundo, el 20 de marzo se convierte en un escenario de diversas actividades, campañas y reflexiones sobre la salud mental y social. La fecha busca impulsar un cambio de paradigma en la forma en que se mide el progreso de los países.
Entre los propósitos centrales de esta conmemoración se destacan:
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Promover el bienestar y la calidad de vida de las personas en todas sus dimensiones.
Recordar que el desarrollo de un país también incluye factores sociales y emocionales ineludibles.
Incentivar políticas públicas que estén verdaderamente centradas en el bienestar colectivo.
Fomentar hábitos y acciones comunitarias que contribuyan a una vida más saludable.
En definitiva, la jornada es un recordatorio global de que el crecimiento económico no es el único indicador de éxito y que la felicidad cumple un rol irremplazable en la vida humana.
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