Día Internacional de la Felicidad: por qué se conmemora cada 20 de marzo

El origen de la celebración y el ejemplo de Bután

El Día Internacional de la Felicidad fue proclamado oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2012. La idea central del organismo internacional fue reconocer que el bienestar de las personas debe ser un objetivo primordial para todas las naciones, buscando que los gobiernos consideren la calidad de vida dentro de sus políticas públicas y estrategias de crecimiento.