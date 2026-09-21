Día Mundial del Alzheimer: faltan voluntarios y advierten que se pueden frenar los nuevos tratamientos

Alzheimer: el rol clave de América Latina y las barreras de acceso

Un eje central del informe presentado este año apunta a las asimetrías geográficas en la investigación. Casi la mitad de los 6.763 centros activos de ensayos de medicamentos para el Alzheimer se concentran en América del Norte y países de ingresos altos, lo que deja al descubierto la falta de diversidad poblacional en los estudios.

Desde la región, referentes de la ciencia y la neurología enfatizaron la necesidad de posicionar a América Latina como un polo estratégico de investigación clínica. Al respecto, Diego Aguilar, Director Regional para las Américas de ADI, señaló que la baja presencia de ensayos en el Cono Sur "afecta directamente la diversidad de sus participantes y excluye a poblaciones enteras de la posibilidad de formar parte de esta investigación fundamental".

En sintonía, el Dr. Ricardo Allegri —Jefe de Neurología Cognitiva, Neuropsiquiatría y Neuropsicología de Fleni— destacó que la región cuenta con infraestructura de excelencia y costos más accesibles para herramientas diagnósticas avanzadas (como escáneres PET y biomarcadores sanguíneos), facilitando el reclutamiento en grandes áreas metropolitanas como Buenos Aires, São Paulo o Ciudad de México.

Por su parte, el Dr. Facundo Manes, fundador de INECO y profesor de la Universidad Favaloro, remarcó que el momento científico actual es sumamente estimulante, pero exigió que los avances vayan acompañados de mayor inclusión territorial: "Cuantos más ensayos haya, con poblaciones más diversas y con un acceso más sencillo para los participantes, mayor será nuestra capacidad para desarrollar terapias más eficaces y especializadas", sostuvo.

Entre las principales barreras de acceso relevadas por el informe figuran el diagnóstico tardío, el costo de traslados, las barreras lingüísticas, la necesidad de contar con cuidadores permanentes y los antecedentes médicos restrictivos, factores que complican especialmente el reclutamiento en etapas presintomáticas de la enfermedad.

Para revertir este escenario, ADI realiza un llamado urgente a los gobiernos globales para invertir en infraestructura local, garantizando que la investigación médica contemple las características genéticas, culturales y regionales de los pacientes de todo el mundo.