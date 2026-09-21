Cambió el pronóstico del tiempo y se suspendió la primavera por el frío con heladas en Buenos Aires

Cómo afectarán las heladas y cuándo regresa el calor

La madrugada de este martes concentrará el momento más riguroso de todo el fenómeno. Las bajas marcas térmicas se extenderán con fuerza sobre el centro y sur bonaerense, alcanzando también a La Pampa, el sur de Córdoba y el sur de Santa Fe. Los termómetros marcarán registros de 2 °C en Santa Rosa, 3 °C en Bahía Blanca y 4 °C en Tandil, mientras que en Pergamino y Río Cuarto rondarán los 5 °C, y en el norte de la provincia de Buenos Aires se ubicarán en torno a los 7 °C.