Cambió el pronóstico del tiempo y se suspendió la primavera por el frío con heladas en Buenos Aires
Una masa de aire polar frenará la primavera en Buenos Aires y provocará fuertes heladas en la región central del país antes del repunte térmico.
El avance intempestivo de una potente masa de aire polar transformará radicalmente las condiciones meteorológicas y postergará el inicio de la estación primavera no tan lejos de Buenos Aires. Con térmicas bajo cero y cielo completamente despejado, la región pampeana sufrirá un marcado enfriamiento nocturno antes de dar paso al calor.
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Cómo afectarán las heladas y cuándo regresa el calor
La madrugada de este martes concentrará el momento más riguroso de todo el fenómeno. Las bajas marcas térmicas se extenderán con fuerza sobre el centro y sur bonaerense, alcanzando también a La Pampa, el sur de Córdoba y el sur de Santa Fe. Los termómetros marcarán registros de 2 °C en Santa Rosa, 3 °C en Bahía Blanca y 4 °C en Tandil, mientras que en Pergamino y Río Cuarto rondarán los 5 °C, y en el norte de la provincia de Buenos Aires se ubicarán en torno a los 7 °C.
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Este marcado descenso se originará por un proceso de enfriamiento radiativo, donde la combinación de aire seco, cielo despejado y viento calmo hará que la temperatura a nivel del suelo descienda rápidamente por debajo de los 0 °C. La situación encendió las alertas en el sector agropecuario por posibles daños en lotes de trigo, cebada, frutales y maíces recién implantados.
Afortunadamente, el pulso invernal será sumamente breve. A partir del miércoles el viento rotará hacia el sector norte, propiciando un marcado ascenso de la temperatura que alcanzará anomalías de hasta 9 °C el sábado en provincias centrales. Hacia el domingo, la combinación de aire cálido y elevado porcentaje de humedad dará paso al avance de un nuevo frente frontal con tormentas y chaparrones.
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