Día Mundial de la Alimentación: por qué se celebra el 16 de octubre

Fiel a su lema “Fiat panis” - una frase en latín que significa "Que haya pan" -, este año fueron puntuales con su pedido: “Los líderes mundiales y las personas de todo el mundo deben unirse en nuestra convicción colectiva de que el Derecho A La Alimentación es un derecho humano fundamental y que la paz es un requisito para la seguridad alimentaria”.

Actualmente, la FAO brinda un foro único para que gobiernos, instituciones académicas, la sociedad civil, los pueblos originarios y el sector privado intercambien conocimientos y encuentren soluciones a los desafíos mundiales, centrando la seguridad alimentaria en el centro de la agenda internacional.