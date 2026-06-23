Femicidio de Agostina Vega: nuevas imágenes de Claudio Barrelier que podrían complicar su situación judicial

El material será sometido a nuevos análisis mientras la Justicia intenta determinar con precisión cómo se produjo el traslado y posterior ocultamiento del cuerpo. Además, los investigadores buscan establecer si actuó solo o contó con la colaboración de otras personas.

Las cámaras de seguridad se convirtieron en una de las principales fuentes de prueba dentro del expediente y resultan claves para esclarecer la participación de los tres detenidos en la causa.

La hipótesis de la fiscalía

Según la reconstrucción realizada por el fiscal, Agostina Vega ingresó a la vivienda de Barrelier el 23 de mayo. Entre esa noche y la madrugada siguiente, la adolescente habría sido abusada sexualmente y asesinada por asfixia.

La hipótesis sostiene que el acusado mantuvo el cuerpo en la vivienda durante varias horas antes de poner en marcha un plan para deshacerse de él.

Siempre de acuerdo con la investigación, el lunes por la mañana cargó los restos en un Ford Ka perteneciente a Soledad Andreani y los trasladó hasta un descampado ubicado en barrio Ampliación Ferreyra, donde fueron enterrados con el objetivo de ocultar evidencias del crimen.