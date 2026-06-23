Femicidio de Agostina Vega: nuevas imágenes de Claudio Barrelier que podrían complicar su situación judicial
Las fotografías muestran al principal acusado observando una cámara de seguridad horas después del crimen y analizan si intentó detectar qué movimientos habían quedado registrados.
La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó nuevas imágenes de Claudio Barrelier que podrían convertirse en una prueba relevante para la causa. Las fotografías muestran al principal acusado frente a su casa pocas horas después del crimen y antes de que el cuerpo de la adolescente fuera trasladado.
Las fotografías fueron tomadas el 24 de mayo y muestran al principal imputado en las inmediaciones de su casa de la calle Juan del Campillo al 800, en el barrio cordobés de Cofico. Según trascendió, cruza hacia la vereda de enfrente y se detiene frente a una cámara de seguridad instalada en la zona.
De acuerdo con los investigadores, la secuencia sugiere que intentaba comprobar el alcance del dispositivo, su orientación y qué sectores podían quedar registrados por las grabaciones.
La cámara en cuestión ya había captado momentos considerados fundamentales para la causa, como por ejemplo: el ingreso de Agostina Vega junto a Barrelier durante la noche del 23 de mayo y, dos días después, imágenes del acusado trasladando el cuerpo de la joven hacia un automóvil Ford Ka perteneciente a Soledad Andreani.
En las nuevas imágenes, Barrelier aparece vestido con pantalón gris, campera del mismo color, capucha azul y zapatillas negras. Para el fiscal Raúl Garzón, las imágenes podrían contribuir a reconstruir las horas posteriores al crimen y el presunto intento del acusado por ocultar pruebas.
El material será sometido a nuevos análisis mientras la Justicia intenta determinar con precisión cómo se produjo el traslado y posterior ocultamiento del cuerpo. Además, los investigadores buscan establecer si actuó solo o contó con la colaboración de otras personas.
Las cámaras de seguridad se convirtieron en una de las principales fuentes de prueba dentro del expediente y resultan claves para esclarecer la participación de los tres detenidos en la causa.
La hipótesis de la fiscalía
Según la reconstrucción realizada por el fiscal, Agostina Vega ingresó a la vivienda de Barrelier el 23 de mayo. Entre esa noche y la madrugada siguiente, la adolescente habría sido abusada sexualmente y asesinada por asfixia.
La hipótesis sostiene que el acusado mantuvo el cuerpo en la vivienda durante varias horas antes de poner en marcha un plan para deshacerse de él.
Siempre de acuerdo con la investigación, el lunes por la mañana cargó los restos en un Ford Ka perteneciente a Soledad Andreani y los trasladó hasta un descampado ubicado en barrio Ampliación Ferreyra, donde fueron enterrados con el objetivo de ocultar evidencias del crimen.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario