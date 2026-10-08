Difunden un nuevo video del choque en Punta Lara en el que murió un bebé de 10 días
Las imágenes fueron captadas en los momentos posteriores al trágico accidente. La familia realizó un desesperado pedido en busca de testigos.
En medio de la conmoción por la muerte de Tadeo Ledesma, el bebé de diez días que falleció en el trágico choque múltiple de Punta Lara, se conoció un nuevo video sobre los momentos posteriores al accidente. En paralelo, la familia de la víctima realizó un desesperado pedido en busca de testigos.
La grabación fue filmada por los propios vecinos de la zona que se acercaron a la intersección de Almirante Brown, entre las calles 106 y 108, donde una camioneta Ford EcoSport chocó por detrás a la Fiat Fiorino en la que viajaban Tadeo junto con su madre y su hermana de 3 años.
En las imágenes se llega a apreciar al conductor, un hombre de 66 años, todavía sentado al volante de la camioneta mientras el vehículo permanecía sobre el cantero de la avenida.
"¿A cuánto venías?", se llega a escuchar en medio de los gritos e insultos al automovilista.
Mientras algunos pedían calma, otros vecinos reaccionaron de forma violenta y golpearon la camioneta. En medio de la tensión, uno de los presentes preguntó si había personas heridas.
“¡Hay un bebé muerto!”, respondió otro vecino indignado, mientras una mujer y una policía intentaban contener la situación. En la grabación también se observa a un hombre que golpea la camioneta a patadas.
La familia de Tadeo busca testigos
Ante la necesidad de reunir más pruebas para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque y establecer las responsabilidades correspondientes, los familiares de Tadeo difundieron un pedido para encontrar testigos del hecho o personas que puedan aportar información.
En ese sentido, solicitaron a los vecinos de Punta Lara y zonas cercanas que revisen sus cámaras de seguridad particulares. La intención es determinar si alguna de ellas registró el momento del accidente o los minutos previos y posteriores.
"Si viste lo sucedido o tenés algún dato, por pequeño que parezca, puede ser importante", señalaron en el pedido.
"Les pedimos que se acerquen y nos cuenten lo que saben sin miedo y con total confianza. La información será recibida con absoluta seriedad y puede ser fundamental para la investigación", agregaron.
Además, solicitaron compartir la publicación para intentar llegar a personas que hayan presenciado el accidente y todavía no sepan que son buscadas como posibles testigos.
Choque y muerte en Punta Lara
A causa de la violencia del impacto, Tadeo salió despedido de la Fiat Fiorino y sufrió heridas graves. Tras el choque fue trasladado inicialmente al Hospital Cestino y luego derivado al Hospital de Niños, donde murió horas después.
Su hermana, de 3 años, también resultó herida y tuvo que ser internada por los traumatismos sufridos.
El conductor de la Ford EcoSport, en tanto, estuvo demorado durante algunas horas y posteriormente recuperó la libertad. La Fiscalía 10 de La Plata lleva adelante la investigación bajo la calificación de “homicidio culposo” y “lesiones culposas”.
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