Difunden un nuevo video del choque en Punta Lara en el que murió un bebé de 10 días

“¡Hay un bebé muerto!”, respondió otro vecino indignado, mientras una mujer y una policía intentaban contener la situación. En la grabación también se observa a un hombre que golpea la camioneta a patadas.

La camioneta en la que viajaba Tadeo

La familia de Tadeo busca testigos

Ante la necesidad de reunir más pruebas para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque y establecer las responsabilidades correspondientes, los familiares de Tadeo difundieron un pedido para encontrar testigos del hecho o personas que puedan aportar información.

La familia de Tadeo busca testigos

En ese sentido, solicitaron a los vecinos de Punta Lara y zonas cercanas que revisen sus cámaras de seguridad particulares. La intención es determinar si alguna de ellas registró el momento del accidente o los minutos previos y posteriores.

"Si viste lo sucedido o tenés algún dato, por pequeño que parezca, puede ser importante", señalaron en el pedido.

"Les pedimos que se acerquen y nos cuenten lo que saben sin miedo y con total confianza. La información será recibida con absoluta seriedad y puede ser fundamental para la investigación", agregaron.

Además, solicitaron compartir la publicación para intentar llegar a personas que hayan presenciado el accidente y todavía no sepan que son buscadas como posibles testigos.

Choque y muerte en Punta Lara

Tadeo junto a su madre

A causa de la violencia del impacto, Tadeo salió despedido de la Fiat Fiorino y sufrió heridas graves. Tras el choque fue trasladado inicialmente al Hospital Cestino y luego derivado al Hospital de Niños, donde murió horas después.

Su hermana, de 3 años, también resultó herida y tuvo que ser internada por los traumatismos sufridos.

El conductor de la Ford EcoSport, en tanto, estuvo demorado durante algunas horas y posteriormente recuperó la libertad. La Fiscalía 10 de La Plata lleva adelante la investigación bajo la calificación de “homicidio culposo” y “lesiones culposas”.