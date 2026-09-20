Belgrano vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Pirata" buscará sumar de a tres ante su gente, luego del empate registrado en la última fecha ante Sarmiento. Estudiantes, por su parte, viene de caer frente a Instituto. Los detalles en la nota.
Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto juegan este domingo, desde las 19:15, en el Julio César Villagra, en el marco de la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro, que será televisado por ESPN Premium, contará con el arbitraje de Andrés Merlos, mientras que Nahuel Viñas estará a cargo del VAR.
El "Pirata" llega a este compromiso después de igualar 1-1 ante Sarmiento en Junín, resultado con el que acumula cuatro partidos consecutivos sin conseguir una victoria en el campeonato.
El conjunto cordobés suma 13 puntos y se encuentra en el sexto puesto de la Zona B, dentro de los lugares de clasificación a los playoffs, por lo que buscará volver a sumar de a tres para mantenerse en la pelea por avanzar a la siguiente instancia.
Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto atraviesa una situación más complicada: viene de perder 2-1 ante Instituto y se mantiene con seis puntos, ubicado en el decimotercer puesto de la Zona B, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs y una unidad de Racing y Aldosivi, que cierran la tabla.
De esta manera, el equipo comandado por Rubén Forestello necesita sumar para intentar acercarse a la zona de clasificación y, al mismo tiempo, continuar acumulando unidades en una temporada en la que también pelea por mantenerse en Primera División.
Formaciones de Belgrano vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Nicolás Fernández y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
- Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.
Horario y televisación
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Hora: 19:15.
Estadio: Julio César Villagra.
Árbitro: Andrés Merlos.
VAR: Nahuel Viñas.
TV: ESPN Premium.
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