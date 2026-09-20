Belgrano vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto juegan este domingo, desde las 19:15, en el Julio César Villagra, en el marco de la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro, que será televisado por ESPN Premium, contará con el arbitraje de Andrés Merlos, mientras que Nahuel Viñas estará a cargo del VAR.