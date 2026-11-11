Domicilio insólito: hallan a un hombre viviendo en el tanque de agua de la casa de su ex

La revelación, que dejó atónita a la propietaria de la casa y a los vecinos, rápidamente captó la atención de medios locales y en redes sociales, donde muchos usuarios compararon el episodio con escenas de series de suspenso o relatos urbanos que suelen circular casi como leyendas.

El insólito hecho también despertó preguntas sobre cómo este hombre pudo permanecer escondido durante tanto tiempo en un sitio tan reducido y poco habitual, sin que su ex -más allá de los ruidos y movimientos- ni vecinos linderos lo descubrieran.

A pesar de que inicialmente la damnificada no tenía intenciones de presentar una denuncia penal contra su expareja, el caso tomó estado judicial y fue derivado a la Unidad Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar, a cargo de la fiscal Silvia Jaime Luna, quien ordenó instalar un botón antipánico en el celular de la mujer.