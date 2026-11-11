Domicilio insólito: hallan a un hombre viviendo en el tanque de agua de la casa de su ex
Lo que comenzó como una serie de ruidos extraños y movimientos sospechosos en una vivienda de la capital santiagueña, terminó revelando una situación insólita.
Hay noticias que, a priori, parecen inverosímiles hasta que la realidad se encarga de confirmarlas. Eso fue lo que ocurrió en Santiago del Estero, donde una mujer descubrió que su expareja llevaba tiempo ocultándose en el lugar menos pensado: el tanque de agua de su casa.
La situación salió a la luz tras una serie de señales que, tomadas por separado, podían parecer irrelevantes pero que, al ir in crescendo, terminaron por generar sospechas en la dueña de la vivienda que recientemente se había separado de su pareja.
En la vivienda de la Manzana 65 del barrio Siglo XXI, en la zona sur de la capital santiagueña, se repetían los ruidos en el techo durante la noche, se producían algunos movimientos difíciles de explicar y emergía una sensación creciente de que algo no encajaba dentro de la rutina diaria.
Quizá más intrigada que preocupada, la mujer realizó una denuncia policial y los efectivos realizaron una inspección en el techo; en el sector de estaba el tanque de agua encontraron un par de zapatillas negras y una frazada.
Conclusión: tras la separación, el hombre había encontrado en la estructura elevada del tanque un refugio improvisado donde permanecía oculto y le servía para dormir durante la noche, ya que se encontraba en situación de calle luego de ser echado de la casa de su propia madre.
La revelación, que dejó atónita a la propietaria de la casa y a los vecinos, rápidamente captó la atención de medios locales y en redes sociales, donde muchos usuarios compararon el episodio con escenas de series de suspenso o relatos urbanos que suelen circular casi como leyendas.
El insólito hecho también despertó preguntas sobre cómo este hombre pudo permanecer escondido durante tanto tiempo en un sitio tan reducido y poco habitual, sin que su ex -más allá de los ruidos y movimientos- ni vecinos linderos lo descubrieran.
A pesar de que inicialmente la damnificada no tenía intenciones de presentar una denuncia penal contra su expareja, el caso tomó estado judicial y fue derivado a la Unidad Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar, a cargo de la fiscal Silvia Jaime Luna, quien ordenó instalar un botón antipánico en el celular de la mujer.
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