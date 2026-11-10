Quién fue Mamá Antula, la santa argentina nombrada por el papa León XIV en Córdoba

La historia de Mamá Antula y su legado

María Antonia de Paz y Figueroa, nacida en 1730 en la actual provincia de Santiago del Estero, desafió los rígidos mandatos de su época para dedicar su vida íntegramente a la religión. Tras la abrupta expulsión de la Compañía de Jesús de los territorios del Virreinato, decidió tomar la posta y mantener vivos los ejercicios espirituales ignacianos.