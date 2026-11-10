Quién fue Mamá Antula, la santa argentina nombrada por el papa León XIV en Córdoba
El papa León XIV recordó a Mamá Antula durante su histórica misa en Córdoba. Conocé la vida y obra de la primera santa argentina y su inmenso legado.
Durante la masiva celebración eucarística en la provincia de Córdoba, el papa León XIV homenajeó a Mamá Antula. La histórica figura religiosa fue destacada frente a cientos de miles de fieles como un absoluto ejemplo de entrega, consolidando su gran importancia espiritual y su profundo impacto en la historia nacional.
La historia de Mamá Antula y su legado
María Antonia de Paz y Figueroa, nacida en 1730 en la actual provincia de Santiago del Estero, desafió los rígidos mandatos de su época para dedicar su vida íntegramente a la religión. Tras la abrupta expulsión de la Compañía de Jesús de los territorios del Virreinato, decidió tomar la posta y mantener vivos los ejercicios espirituales ignacianos.
Caminó descalza miles de kilómetros por diversas provincias argentinas, enfrentando peligros y fuertes prejuicios, hasta lograr llegar a Buenos Aires. Allí fundó la histórica Santa Casa de Ejercicios Espirituales, un enorme refugio que albergó a miles de personas de todas las clases sociales en busca de contención y paz interior.
En su encendido mensaje en el predio de FAdeA, el papa León XIV la mencionó explícitamente junto al Cura Brochero, marcándolos como indiscutibles faros morales de la Nación. Su recuerdo reafirma que el espíritu de caridad y sacrificio cristiano sigue plenamente vigente en el actual mensaje del Vaticano para todos los fieles.
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