Tragedia en Santiago del Estero: una joven de 18 años murió en un choque con un camión
La víctima viajaba en una moto junto a otra chica cuando fue embestida por un camión en la Ruta 34. La acompañante sobrevivió.
Una joven de 18 años murió luego de protagonizar un trágico accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 34, en Santiago del Estero. La víctima fue identificada como Kihara Seifer Procopp, quien viajaba como acompañante en una motocicleta Honda XR de 150 cc junto a otra joven.
El choque ocurrió durante la madrugada del sábado, a la altura de la avenida Boulevard República, en la localidad de Icaño, departamento de Avellaneda. Por causas que todavía se investigan, la moto intentó atravesar la ruta y terminó siendo embestida por un camión Iveco Sway. El vehículo de carga era conducido por un hombre de 41 años, oriundo de Lules, Tucumán.
Como consecuencia del impacto, las dos ocupantes de la motocicleta sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladadas de urgencia al centro de salud de Añatuya. Kihara llegó inconsciente al establecimiento médico y murió poco después de ingresar. La otra joven sufrió una fractura importante en una de sus piernas y quedó bajo atención médica.
Cómo ocurrió el accidente en la Ruta 34
Tras el siniestro, tomó intervención la fiscal de turno, Alejandra Sobrero, quien dispuso la realización de pericias para establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión. Personal de Criminalística trabajó en el lugar del choque y se ordenó el secuestro de la motocicleta y del camión para someterlos a estudios técnicos.
Además, la fiscal solicitó que el conductor del vehículo de carga fuera trasladado a la dependencia policial para su identificación. En la investigación también participa personal de la Comisaría Comunitaria Nº 55 de Icaño.
¿Quién era Kihara Seifer Procopp?
La noticia de la muerte de Kihara generó una profunda tristeza entre los habitantes de Icaño y de las localidades cercanas. La joven era muy conocida en la zona y había construido numerosos vínculos. Era hija única, había finalizado la escuela secundaria el año anterior y tenía distintas actividades laborales y artísticas.
Se desempeñaba como modelo y lashista, mientras que también encontraba en el baile una de sus grandes pasiones. Otro de los recuerdos que sus allegados destacaron fue su elección como reina del carnaval de Icaño, una distinción que había marcado su paso por los festejos populares de la localidad.
Después de conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida. Una de sus amigas publicó una frase que reflejó el cariño que despertaba la joven: “Ella está en el mejor reino porque siempre fue y será una reina”.
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