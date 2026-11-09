Tragedia en Santiago del Estero: una joven de 18 años murió en un choque con un camión

¿Quién era Kihara Seifer Procopp?

La noticia de la muerte de Kihara generó una profunda tristeza entre los habitantes de Icaño y de las localidades cercanas. La joven era muy conocida en la zona y había construido numerosos vínculos. Era hija única, había finalizado la escuela secundaria el año anterior y tenía distintas actividades laborales y artísticas.

Se desempeñaba como modelo y lashista, mientras que también encontraba en el baile una de sus grandes pasiones. Otro de los recuerdos que sus allegados destacaron fue su elección como reina del carnaval de Icaño, una distinción que había marcado su paso por los festejos populares de la localidad.

Después de conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida. Una de sus amigas publicó una frase que reflejó el cariño que despertaba la joven: “Ella está en el mejor reino porque siempre fue y será una reina”.