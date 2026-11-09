Quién era la joven de 18 años que murió tras el choque de una moto y un camión en la Ruta 34
La joven era modelo, lashista y había sido elegida reina del carnaval de Icaño. Viajaba en una moto junto a una amiga cuando protagonizó el accidente fatal en Santiago del Estero.
La muerte de Kihara Seifer Procopp, la joven de 18 años que falleció tras un choque con un camión en la Ruta Nacional 34, provocó una profunda conmoción en Icaño, Santiago del Estero.
Después de conocerse la noticia, familiares, amigos y conocidos comenzaron a compartir mensajes en las redes sociales para despedirla y recordar distintos momentos de su vida. Kihara había terminado la escuela secundaria el año pasado y trabajaba como modelo y lashista. Además, tenía una fuerte conexión con el baile, una de las actividades que más disfrutaba.
En febrero de 2024 había sido elegida reina del carnaval de Icaño durante las tradicionales Trincheras, una de las celebraciones más importantes de esa localidad. El reconocimiento era motivo de orgullo para sus allegados. Entre las publicaciones que aparecieron después de su fallecimiento, una amiga le dedicó una frase cargada de emoción: “Ella está en el mejor reino porque siempre fue y será una reina”.
Los mensajes de dolor por la muerte de Kihara
Las redes sociales se llenaron de recuerdos y expresiones de tristeza por el fallecimiento de la joven. “Imposible creer, si ayer estabas tan feliz con tus amigas”, escribió una de las personas que la conocía.
Otra persona recordó haberla visto pocas horas antes del accidente y publicó: “Anoche pasaste saludándome por mi trabajo, siempre tan alegre y elegante”. Los mensajes reflejaron el impacto que generó su muerte entre los vecinos de Icaño, donde era una joven muy querida.
¿Cómo fue el accidente fatal en la Ruta 34?
El choque ocurrió durante la madrugada del sábado, a la altura de la avenida Boulevard República, en Icaño. Kihara viajaba en una motocicleta Honda XR de 150 cc junto a otra joven cuando intentaron cruzar la Ruta Nacional 34.
En esas circunstancias, fueron embestidas por un camión Iveco Sway conducido por un hombre de 41 años, oriundo de Lules, Tucumán. Las dos ocupantes de la moto sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladadas al centro de salud de Añatuya.
Kihara ingresó inconsciente y murió poco después, mientras que su acompañante sufrió una importante fractura en una de sus piernas. La investigación quedó a cargo de la fiscal Alejandra Sobrero, quien ordenó pericias en el lugar del siniestro y el secuestro de ambos vehículos para determinar cómo se produjo el impacto.
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