Quién era la joven de 18 años que murió tras el choque de una moto y un camión en la Ruta 34

¿Cómo fue el accidente fatal en la Ruta 34?

El choque ocurrió durante la madrugada del sábado, a la altura de la avenida Boulevard República, en Icaño. Kihara viajaba en una motocicleta Honda XR de 150 cc junto a otra joven cuando intentaron cruzar la Ruta Nacional 34.

En esas circunstancias, fueron embestidas por un camión Iveco Sway conducido por un hombre de 41 años, oriundo de Lules, Tucumán. Las dos ocupantes de la moto sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladadas al centro de salud de Añatuya.

Kihara ingresó inconsciente y murió poco después, mientras que su acompañante sufrió una importante fractura en una de sus piernas. La investigación quedó a cargo de la fiscal Alejandra Sobrero, quien ordenó pericias en el lugar del siniestro y el secuestro de ambos vehículos para determinar cómo se produjo el impacto.