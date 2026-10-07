Dónde queda el ramal que puede reemplazar al Tren Sarmiento cuando se convierta en el subte más largo del AMBA
Conocé la alternativa estratégica para los pasajeros del Tren Sarmiento si inician las obras de la trinchera. Un desvío clave directo hacia Retiro.
La posible construcción de una trinchera para el Tren Sarmiento genera un intenso debate sobre cómo garantizar la movilidad de miles de pasajeros del oeste. Ante la chance de suspender el servicio hasta Once, surge una solución estratégica utilizando un desvío existente para conectar directamente con la Ciudad de Buenos Aires.
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La conexión del Ramal Haedo - Caseros para aliviar el Tren Sarmiento
Mucha gente cree que construir la nueva trinchera de la línea es imposible debido a que requeriría suspender por mucho tiempo la llegada de los trenes a la terminal de Once. Sin embargo, existe una alternativa viable utilizando el histórico Ramal Haedo - Caseros.
Este pequeño ramal de vía sencilla pertenece a la red del Ferrocarril General San Martín y cuenta con una extensión de apenas 8 kilómetros[cite: 10]. Inaugurado originalmente en el año 1908 por el Ferrocarril Oeste, su función principal es conectar la Línea San Martín (en Caseros) con la Línea Sarmiento (en Haedo), atravesando los partidos bonaerenses de Morón y Tres de Febrero[cite: 10].
La propuesta alternativa sugiere implementar trenes expresos que partan desde el oeste hacia la terminal de Retiro, realizando paradas exclusivas en estaciones clave como Caseros, Villa Crespo y Palermo. De esta forma, los usuarios no perderían tanto tiempo de viaje durante los cortes por las obras. Para llevar a cabo este diagrama, podrían utilizarse las propias formaciones de la Línea San Martín o los clásicos coches Materfer de clase única.
A pesar del entusiasmo por este plan de contingencia, algunos especialistas del sector advierten sobre los desafíos operativos. Señalan que es inviable interrumpir el recorrido principal durante dos años para construir la trinchera sin antes avanzar con obras complementarias fundamentales, tales como electrificar la Línea de Tren San Martín, extender y electrificar el Belgrano Sur, y reacondicionar el ramal Temperley - Haedo, para que toda la red pueda absorber la enorme demanda de pasajeros.
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