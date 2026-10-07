Dónde queda el ramal que puede reemplazar al Tren Sarmiento cuando se convierta en el subte más largo del AMBA

A pesar del entusiasmo por este plan de contingencia, algunos especialistas del sector advierten sobre los desafíos operativos. Señalan que es inviable interrumpir el recorrido principal durante dos años para construir la trinchera sin antes avanzar con obras complementarias fundamentales, tales como electrificar la Línea de Tren San Martín, extender y electrificar el Belgrano Sur, y reacondicionar el ramal Temperley - Haedo, para que toda la red pueda absorber la enorme demanda de pasajeros.