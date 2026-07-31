Mar del Plata: en medio del cacerolazo por la inseguridad, le robaron la moto a un repartidor
Mientras vecinos autoconvocados protestaban por la cantidad de delitos, se registró un nuevo hecho se inseguridad.
La inseguridad volvió a quedar en el centro de la escena en Mar del Plata con una insólita secuencia. Mientras vecinos autoconvocados participaban de un cacerolazo en reclamo de medidas por el aumento de los delitos, delincuentes le robaron la moto a un repartidor y chocaron contra un auto.
El hecho ocurrió el jueves por la noche en el barrio Estación Norte y quedó registrado por un vecino que filmaba el cacerolazo desde su cuadra. En el video, se escucha el ruido de las cacerolas de fondo exigiendo mayor seguridad, mientras se producía el asalto al trabajador de delivery.
"Por un lado todos los vecinos pidiendo por seguridad y por el otro el robo en una esquina de una moto. Llegaron a la otra esquina y chocaron con un auto", se lo escucha decir al hombre mientras graba la insólita secuencia.
Paradójicamente, el robo ocurrió prácticamente en simultáneo con la manifestación de los vecinos, que habían convocado a la protesta justamente para denunciar la creciente ola de asaltos y hechos delictivos que afectaron a distintas zonas de Mar del Plata.
Vecinos de Mar del Plata hicieron un cacerolazo contra la inseguridad
El cacerolazo había sido convocado a través de grupos de WhatsApp y Facebook bajo las consignas de que "la unión hace la fuerza" y que los vecinos "queremos y debemos ser escuchados", según detalló el sitio 0223.
La protesta surgió luego de varias semanas marcadas por denuncias de robos, entraderas y otros episodios de inseguridad que se repitieron en diferentes barrios de la ciudad.
Entre los sectores más afectados, los vecinos denunciaron hechos en Constitución, Parque Luro, Zacagnini, El Grosellar, Caisamar, Estrada y Estación Norte, donde aseguran que los delitos se volvieron cada vez más frecuentes.
Lejos de tratarse de una protesta aislada, los vecinos ya anunciaron que continuarán manifestándose. Para este sábado 1 de agosto, a las 17, convocaron a una nueva reunión en la Sociedad de Fomento del barrio Estrada, ubicada en la calle Gorriti 1854, donde analizarán nuevas medidas para mantener visible el reclamo por mayor seguridad.
"Cuantos más vecinos participemos, más fuerte será nuestra organización y mejor podremos cuidarnos entre todos", expresaron en la convocatoria compartida a través de las redes sociales.
“Para un barrio más seguro, protocolo de prevención y respuesta vecinal”, indica el aviso y remarca que “la seguridad es el derecho y la responsabilidad de todos”.
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