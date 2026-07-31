Mar del Plata: en medio del cacerolazo por la inseguridad, le robaron la moto a un repartidor

Vecinos de Mar del Plata se autoconvocan para protestar contra la inseguridad

La protesta surgió luego de varias semanas marcadas por denuncias de robos, entraderas y otros episodios de inseguridad que se repitieron en diferentes barrios de la ciudad.

Entre los sectores más afectados, los vecinos denunciaron hechos en Constitución, Parque Luro, Zacagnini, El Grosellar, Caisamar, Estrada y Estación Norte, donde aseguran que los delitos se volvieron cada vez más frecuentes.

Lejos de tratarse de una protesta aislada, los vecinos ya anunciaron que continuarán manifestándose. Para este sábado 1 de agosto, a las 17, convocaron a una nueva reunión en la Sociedad de Fomento del barrio Estrada, ubicada en la calle Gorriti 1854, donde analizarán nuevas medidas para mantener visible el reclamo por mayor seguridad.

"Cuantos más vecinos participemos, más fuerte será nuestra organización y mejor podremos cuidarnos entre todos", expresaron en la convocatoria compartida a través de las redes sociales.

“Para un barrio más seguro, protocolo de prevención y respuesta vecinal”, indica el aviso y remarca que “la seguridad es el derecho y la responsabilidad de todos”.