Dramático intento de robo a una joven en Aldo Bonzi: le dispararon en la pierna para sacarle el auto

En el video se puede ver cómo, luego del disparo, los cuatro delincuentes escaparon despavoridos. La bala rozó la pierna de Belén y dejó marcas de impacto en el interior del auto. La joven tuvo que recibir dos puntos en la herida.

intento de robo aldo bonzi

Tras el dramático episodio, la víctima sospecha que los delincuentes pensaron que estaba armada y por eso le dispararon.

“El que me dispara es el que viene por la izquierda, me decía ‘bajate bajate’. Lo vi agresivo, me apuntaba en todo momento. Levanté las manos, siempre de frente, mostrando que no tenía nada. Estaba dispuesta a entregarles el auto. Llego a ponerme el teléfono en la cintura y, cuando fui a abrir la puerta, disparó y salió corriendo para la esquina. No llegó a pedirme nada”, contó Belén.

La joven aseguró que los delincuentes “eran pibitos” y que, tras recibir el disparo, tuvo miedo de que regresaran para matarla: “Mi miedo era que por ira volvieran y me remataran, o que entraran a mi casa. Por eso cuando se fueron retrocedí y me fui para que no lastimaran a mi familia”.

La víctima también se expresó respecto a la inseguridad constante en la zona: “A mi familia le robaron un montón de veces, acá no se puede vivir. No sé si es la misma banda, nos robaron tantas veces que no sé”, expresó indignada.

Su madre, Walkiria, también lamentó lo sucedido y advirtió que podría haber sido una tragedia: “No le dieron tiempo a nada, vienen con esa intención de disparar. Si el tiro se desviaba, la lastimaban por nada, porque ella les iba a dar el auto. Pueden hacer un desastre en un segundo, no tienen medida de lo que están haciendo, es un descontrol”.

Un gendarme mató a un ladrón que intentó robarle en Aldo Bonzi

Un efectivo de Gendarmería Nacional mató a un delincuente que intentó asaltarlo en medio de una emboscada en la puerta de su casa, en la localidad de Aldo Bonzi.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Pirán y Janner. De acuerdo con las primeras informaciones, una banda de al menos tres ladrones que que se trasladaban en un auto sorprendieron a un cabo de Gendarmería cuando salía de su casa a encontrarse con su hermano, quien lo esperaba en un vehículo.

El efectivo se encontró frente a frente con los delincuentes y fue entonces cuando se produjo un enfrentamiento a los tiros.

En el intercambio de balas, uno de los agresores corrió algunos metros pero cayó y murió en el lugar. Fue identificado como Kevin Escobar, de 22 años y con un amplio prontuario penal.

Ariel G., por su parte, sufrió una herida de arma de fuego en la boca. La pareja del gendarme, de 25 años, también resultó herida de un disparo en el tórax, en tanto un joven, que trabajaba como delivery y justo pasaba por el lugar, fue alcanzado por un balazo en la pierna, pero estaba fuera de peligro. Tras el hecho, las víctimas fueron trasladadas al Hospital Ballestrini.

La investigación del violento episodio que tiñó de sangre la noche en La Matanza quedó a cargo de la UFI Temática de Homicidios. El fiscal Claudio Fornaro ya ordenó una serie de medidas y pidió la intervención de equipos del GTO, que siguen trabajando en la zona para dar con los ladrones que permanecen prófugos.