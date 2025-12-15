Dramático intento de robo a una joven en Aldo Bonzi: le dispararon en la pierna para sacarle el auto
La joven de 25 años se dirigía a festejar su cumpleaños cuando fue abordada por cuatro delincuentes.
Una joven de 25 años sufrió un brutal intento de robo en la localidad bonaerense de Aldo Bonzi. La víctima fue interceptada en la puerta de su casa por cinco delincuentes que la emboscaron y le dispararon para llevarse el auto. Sin lograr su cometido, los ladrones se dieron a la fuga.
El hecho se inseguridad ocurrió el domingo a las 22.20 sobre la calle Cochrane al 1900, entre Pilcomayo y Pinedo, cuando la víctima, identificada como Belén, se encontraba a bordo de su cauto Peugeot 208 color rojo con la intención de dirigirse a una reunión con sus amigas para festejar su cumpleaños.
Sin embargo, cuando puso el auto en marcha y se disponía a arrancar, dio paso a otro vehículo, una Surán de color gris, sin sospechar del dramático momento que viviría a continuación. En apenas unos segundos, el auto frenó, la encerró y de él se bajaron cuatro ladrones armados.
“Escuché la frenada del auto y se bajaron tan de golpe que vi la situación: era entregarme, directamente”, contó Belén, la víctima.
Toda la secuencia quedó registrada en una cámara de vigilancia de un vecino. “Levantá las manos, levantá las manos”, se los escucha gritar, amenazándola. Belén, asustada, atinó a guardar su teléfono en la cadera. En ese momento, uno de los delincuentes disparó.
En el video se puede ver cómo, luego del disparo, los cuatro delincuentes escaparon despavoridos. La bala rozó la pierna de Belén y dejó marcas de impacto en el interior del auto. La joven tuvo que recibir dos puntos en la herida.
Tras el dramático episodio, la víctima sospecha que los delincuentes pensaron que estaba armada y por eso le dispararon.
“El que me dispara es el que viene por la izquierda, me decía ‘bajate bajate’. Lo vi agresivo, me apuntaba en todo momento. Levanté las manos, siempre de frente, mostrando que no tenía nada. Estaba dispuesta a entregarles el auto. Llego a ponerme el teléfono en la cintura y, cuando fui a abrir la puerta, disparó y salió corriendo para la esquina. No llegó a pedirme nada”, contó Belén.
La joven aseguró que los delincuentes “eran pibitos” y que, tras recibir el disparo, tuvo miedo de que regresaran para matarla: “Mi miedo era que por ira volvieran y me remataran, o que entraran a mi casa. Por eso cuando se fueron retrocedí y me fui para que no lastimaran a mi familia”.
La víctima también se expresó respecto a la inseguridad constante en la zona: “A mi familia le robaron un montón de veces, acá no se puede vivir. No sé si es la misma banda, nos robaron tantas veces que no sé”, expresó indignada.
Su madre, Walkiria, también lamentó lo sucedido y advirtió que podría haber sido una tragedia: “No le dieron tiempo a nada, vienen con esa intención de disparar. Si el tiro se desviaba, la lastimaban por nada, porque ella les iba a dar el auto. Pueden hacer un desastre en un segundo, no tienen medida de lo que están haciendo, es un descontrol”.
Un gendarme mató a un ladrón que intentó robarle en Aldo Bonzi
Un efectivo de Gendarmería Nacional mató a un delincuente que intentó asaltarlo en medio de una emboscada en la puerta de su casa, en la localidad de Aldo Bonzi.
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Pirán y Janner. De acuerdo con las primeras informaciones, una banda de al menos tres ladrones que que se trasladaban en un auto sorprendieron a un cabo de Gendarmería cuando salía de su casa a encontrarse con su hermano, quien lo esperaba en un vehículo.
El efectivo se encontró frente a frente con los delincuentes y fue entonces cuando se produjo un enfrentamiento a los tiros.
En el intercambio de balas, uno de los agresores corrió algunos metros pero cayó y murió en el lugar. Fue identificado como Kevin Escobar, de 22 años y con un amplio prontuario penal.
Ariel G., por su parte, sufrió una herida de arma de fuego en la boca. La pareja del gendarme, de 25 años, también resultó herida de un disparo en el tórax, en tanto un joven, que trabajaba como delivery y justo pasaba por el lugar, fue alcanzado por un balazo en la pierna, pero estaba fuera de peligro. Tras el hecho, las víctimas fueron trasladadas al Hospital Ballestrini.
La investigación del violento episodio que tiñó de sangre la noche en La Matanza quedó a cargo de la UFI Temática de Homicidios. El fiscal Claudio Fornaro ya ordenó una serie de medidas y pidió la intervención de equipos del GTO, que siguen trabajando en la zona para dar con los ladrones que permanecen prófugos.
