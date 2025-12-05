Video: el violento robo de auto a una maestra que fue arrastrada por ladrones en Virrey del Pino

robo docente

Finalmente, el auto dobló y la docente finalmente logró soltarse, quedando tendida en el suelo, con traumatismos y quemaduras por el roce de su cuerpo contra el asfalto, siendo asistida en primera instancia por algunos vecinos alertados por los gritos de la víctima y luego trasladada a un nosocomio cercano, donde se recupera ya fuera de peligro.

Los delincuentes lograron huir del lugar mientras realizaban algunos disparos al de armas de fuego para repeler a las personas que intentaron detenerlos, mientras que el auto fue hallado poco más tarde en cercanías del lugar del hecho.

Horas más tarde, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron a un menor venezolano con nacionalidad argentina, de 17 años, acusado de participar en el ataque, quedando imputado por “tentativa de homicidio”, mientras continúa la búsqueda del resto de los involucrados.