Video: el violento robo de auto a una maestra que fue arrastrada por ladrones en Virrey del Pino
El hecho ocurrió en la tarde del jueves último, cuando la docente había salido de trabajar en una escuela junto a dos compañeras. Mirá el terrible momento.
Una docente sufrió un brutal hecho de inseguridad en Virrey del Pino, donde fue arrastrada más de 50 metros por delincuentes que le robaron el auto cuando salía de trabajar en una escuela de esa localidad del partido de La Matanza.
El hecho ocurrió cerca de las 17 del jueves último, cuando tres maestras de la Escuela Primaria Nº202, ubicada a la altura del kilómetro 34 de la Ruta 3, en el barrio Puente Ezcurra, habían terminado su jornada laboral y al salir del establecimiento educativo fueron sorprendidas por al menos dos jóvenes con intenciones de robo.
Según la investigación, minutos antes los delincuentes habían pinchado una de las ruedas del Ford Focus en el que se trasladaban las tres docentes y aprovechando la vulnerabilidad del vehículo lo abordaron con intenciones de robo.
Fue en esas circunstancias que dos de las víctimas lograron descender del auto que rápidamente se puso en marcha, pero la tercera quedó enganchada por la correa de la mochila con el cinturón de seguridad y no pudo bajar a tiempo, por lo que terminó siendo arrastrada por el vehículo en movimiento.
Así se aprecia en las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, en las cuales se ve que los ladrones dan marcha atrás con el auto para arrastrar a la docente por más de media cuadra sobre la calle Villarroel.
Finalmente, el auto dobló y la docente finalmente logró soltarse, quedando tendida en el suelo, con traumatismos y quemaduras por el roce de su cuerpo contra el asfalto, siendo asistida en primera instancia por algunos vecinos alertados por los gritos de la víctima y luego trasladada a un nosocomio cercano, donde se recupera ya fuera de peligro.
Los delincuentes lograron huir del lugar mientras realizaban algunos disparos al de armas de fuego para repeler a las personas que intentaron detenerlos, mientras que el auto fue hallado poco más tarde en cercanías del lugar del hecho.
Horas más tarde, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron a un menor venezolano con nacionalidad argentina, de 17 años, acusado de participar en el ataque, quedando imputado por “tentativa de homicidio”, mientras continúa la búsqueda del resto de los involucrados.
