San Justo: un policía de la Federal mató a un ladrón de 15 años en medio de un robo
El efectivo fue emboscado por un grupo de delincuentes mientras se desempeñaba como chofer para una aplicación de viajes.
Un efectivo de la Policía Federal, que durante su día de franco se encontraba trabajando como chofer de una aplicación de viajes, asesinó a un ladrón de 15 años que lo emboscó y lo asaltó junto a varios cómplices en inmediaciones de la villa San Petersburgo, San Justo, en la zona oeste del Conurbano bonaerense.
El hecho se registró este fin de semana mientras el suboficial, de 30 años, conducía su auto Chevrolet Corsa color gris, el cual utilizaba para trabajar como chofer de viajes. En esas circunstancias, respondió a la solicitud de un traslado efectuado mediante la aplicación y se dirigió hasta la calle Colonia, a pocos metros del barrio de emergencia.
Cuando el policía llegó al lugar para recoger al supuesto pasajero, fue emboscado por un grupo de al menos ocho delincuentes. Según declaró el efectivo, apenas detuvo la marcha en la dirección indicada, uno de los ladrones se subió por una de las puertas traseras del vehículo e inmediatamente lo tomó del cuello. En ese instante, el resto de la banda de delincuentes se acercó a escena para participar del robo.
En su declaración ante la justicia, el policía sostuvo que llegó a ver “entre 7 y 8 sujetos” y remarcó que “uno de ellos armado”. En esas circunstancias, el oficial logró extraer su arma de fuego reglamentaria - una pistola Bersa TPR9 calibre nueve milímetros - y disparó contra uno de los ladrones que se encontraba fuera del vehículo e intentaba abrir la puerta del lado del conductor.
El delincuente de 15 años se alejó unos metros del rodado y cayó herido sobre la vereda. Sus cómplices desistieron de continuar con el robo y acudieron a ayudarlo. Tras levantarlo entre varios, lo subieron a otro auto y lo trasladador hasta el Hospital Interzonal General de Agudos Doctor Diego Paroissien, de Isidro Casanova.
Fuentes policiales informaron que el ladrón llegó sin vida al hospital. Fue identificado como Deian Samir Díaz, con domicilio en la mencionada villa y contaba con varios antecedentes penales. Voceros de la investigación confirmaron a Primer Plano Oline que el adolescente abatido había permanecido internado en un establecimiento para la recuperación de adicciones, de donde salió hace algunas semanas.
En paralelo, en medio de toda la situación de tensión, el otro ladrón que ya se encontraba dentro del auto, aprovechó la oportunidad para robar el celular del policía y huir a las corridas.
El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de La Matanza, quien calificó la causa como robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y homicidio, aunque no adoptó ningún temperamento con el policía al considerar que actuó en legítima defensa. Los investigadores buscan ahora dar con los otros delincuentes prófugos.
