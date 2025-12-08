San Justo: un policía de la Federal mató a un ladrón de 15 años en medio de un robo

Fuentes policiales informaron que el ladrón llegó sin vida al hospital. Fue identificado como Deian Samir Díaz, con domicilio en la mencionada villa y contaba con varios antecedentes penales. Voceros de la investigación confirmaron a Primer Plano Oline que el adolescente abatido había permanecido internado en un establecimiento para la recuperación de adicciones, de donde salió hace algunas semanas.

En paralelo, en medio de toda la situación de tensión, el otro ladrón que ya se encontraba dentro del auto, aprovechó la oportunidad para robar el celular del policía y huir a las corridas.

El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de La Matanza, quien calificó la causa como robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y homicidio, aunque no adoptó ningún temperamento con el policía al considerar que actuó en legítima defensa. Los investigadores buscan ahora dar con los otros delincuentes prófugos.