Dramático reclamo de una madre por la muerte de su hija y su nieta: camina 300 kilómetros para pedir justicia

Valentina permaneció seis días internada entre ambas clínicas, tiempo durante el cual le practicaron otras tres cirugías. La adolescente falleció el 4 de octubre. Según el acta de defunción, la causa de muerte fue una sepsis provocada por el contagio de una bacteria de alta agresividad, contraída en el ámbito quirúrgico.

La tragedia se agravó el 10 de octubre, cuando la bebé recién nacida, que se encontraba internada en terapia intensiva del Hospital Materno Infantil, también falleció. Mariana sostuvo que, pese a las pruebas realizadas, nunca pudieron determinar la causa del deceso.

mariana aranda Valentina, de 15 años, y de su bebé recién nacida, Evangeline, murieron tras una cesárea en un hospital de Tartagal

“Mi hija entró caminando a tener a su bebé y hoy no está”, expresó Mariana Aranda en medio del dolor y de su reclamo de justicia. A ocho meses de los hechos, asegura que la causa no registra progresos significativos y reclama mayor celeridad y transparencia.

A esto se le suma que los fiscales de Tartagal decidieron excusarse y la causa pasó a manos de la fiscal de Embarcación, Gabriela Souto.

Ante la falta de respuestas, la mujer decidió emprender una caminata hasta la capital de Salta con el objetivo de visibilizar su reclamo y ser escuchada por las autoridades.

mariana aranda La caminata comenzó el viernes 5 de junio, a más de 300 kilómetros de Salta capital

El dramático reclamo tuvo sus frutos. Durante su caminata, y por disposición del Procurador General de la Provincia de Salta, representantes del Ministerio Público Fiscal se contactaron con Mariana para expresarle "la predisposición institucional de escuchar personalmente sus planteos y facilitar la escucha de sus peticiones de justicia".

Como un avance, le propusieron mantener una reunión con el equipo fiscal interviniente en las oficinas de Orán para informarle sobre el estado de avance de la causa.

Mariana aranda El mensaje de la mujer en redes sociales en la mañana del miércoles

"La mujer agradeció el ofrecimiento, aunque manifestó su decisión de continuar con la caminata emprendida y expresó su deseo de mantener dicho encuentro una vez que arribe a la ciudad de Salta", indicó este jueves el Ministerio Público fiscal de la provincia norteña en un comunicado.

La respuesta de Mariana fue tajante: "Señores funcionarios, tengo toda la predisposición de colaborar, pero recién estoy a mitad de ruta. Permítanme llegar a Salta capital y podremos conversar personalmente, siempre dentro de un marco jurídico con documentaciones que avalen y que me den garantías de las gestiones. Y es que en la actualidad la palabra del hombre cada vez tiene menos valor".