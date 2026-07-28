"Para mí fue un accidente": habló el papá de Isabella Aguirre y defendió a su pareja detenida en Villa Gesell
El hombre relató los desesperados minutos previos al traslado al hospital, aseguró desconocer el pasado judicial de la mujer y se mostró devastado.
El conmocionante caso que sacude a la ciudad bonaerense de Villa Gesell sumó un testimonio clave en las últimas horas. José Daniel Aguirre (53), padre de Isabella habló públicamente con los medios para dar su versión de los hechos, defender a su pareja y relatar el calvario que atraviesa su familia.
Se trata del papá de la niña de dos años cuya muerte derivó en la detención este lunes de su madre, Lucía Sosa (44), investigada por otros dos casos.
"Para mí fue un accidente", afirmó de manera categórica al referirse al trágico desenlace que le costó la vida a la pequeña, que el próximo sábado iba a cumplir tres años.
Aguirre reconstruyó con precisión el momento en que se encontró con la dramática escena en su domicilio. Explicó que aquel día había regresado de su jornada laboral en una planta de reciclado cerca de las 14:30 horas y halló a la nena tendida en la cama.
"La tomé en brazos, salí corriendo por el pasillo de la vereda hasta un taller donde había una camioneta y pedí por favor que llevaran a la nena", relató el hombre, detalland que alcanzó a tomarle el pulso antes de pedir auxilio. "Sinceramente sentí que ya no tenía latidos", agregó.
Tras seis días de encierro absoluto que calificó como "un infierno" —durante los cuales no pudo responder los llamados de su trabajo—, el hombre apeló al respaldo de su entorno. "En la ciudad me conocen como un tipo laburante, que lo único que hace es levantarse a las cinco de la mañana para trabajar... Los vecinos pueden atestiguar quién soy", indicó.
Los antecedentes que investiga la Justicia
Consultado sobre la situación judicial de Sosa, quien fue arrestada por orden de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de Dolores a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, Aguirre aseguró que ignoraba por completo su historia.
"Yo no sabía absolutamente nada de los antecedentes que ella tenía en Mar del Plata", sostuvo Aguirre. Incluso reveló que recién tomó conocimiento de la existencia de Lucas Ruiz, otro de los hijos de la imputada, a través de los medios un par de días atrás. "Ella nunca me quiso decir nada ni me contó sobre esa criatura" lamentó.
El caso estalló el pasado 21 de julio, cuando la madre ingresó a la nena al Hospital Municipal Arturo Illia argumentando que se había broncoaspirado con una mamadera.
Pese a 40 minutos de maniobras de reanimación, la menor falleció. Sin embargo, el informe forense derrumbó esa coartada al determinar que la causa de muerte fue una asfixia obstructiva con severa hipoxemia y paro cardiorrespiratorio, lo que motivó el operativo de la DDI que terminó con la captura de la mujer por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.
Mientras aguarda una serie de diligencias judiciales —incluyendo una entrevista en Cámara Gesell prevista para este martes junto a uno de sus hijos—, Aguirre resumió su dolor: "Yo tengo seis hijos de un matrimonio previo, y esta nena es la parte que me queda en el corazón".
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