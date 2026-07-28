"Para mí fue un accidente": habló el papá de Isabella Aguirre y defendió a su pareja detenida en Villa Gesell

Tras seis días de encierro absoluto que calificó como "un infierno" —durante los cuales no pudo responder los llamados de su trabajo—, el hombre apeló al respaldo de su entorno. "En la ciudad me conocen como un tipo laburante, que lo único que hace es levantarse a las cinco de la mañana para trabajar... Los vecinos pueden atestiguar quién soy", indicó.

Los antecedentes que investiga la Justicia

Consultado sobre la situación judicial de Sosa, quien fue arrestada por orden de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de Dolores a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, Aguirre aseguró que ignoraba por completo su historia.

"Yo no sabía absolutamente nada de los antecedentes que ella tenía en Mar del Plata", sostuvo Aguirre. Incluso reveló que recién tomó conocimiento de la existencia de Lucas Ruiz, otro de los hijos de la imputada, a través de los medios un par de días atrás. "Ella nunca me quiso decir nada ni me contó sobre esa criatura" lamentó.

El caso estalló el pasado 21 de julio, cuando la madre ingresó a la nena al Hospital Municipal Arturo Illia argumentando que se había broncoaspirado con una mamadera.

Pese a 40 minutos de maniobras de reanimación, la menor falleció. Sin embargo, el informe forense derrumbó esa coartada al determinar que la causa de muerte fue una asfixia obstructiva con severa hipoxemia y paro cardiorrespiratorio, lo que motivó el operativo de la DDI que terminó con la captura de la mujer por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.

Mientras aguarda una serie de diligencias judiciales —incluyendo una entrevista en Cámara Gesell prevista para este martes junto a uno de sus hijos—, Aguirre resumió su dolor: "Yo tengo seis hijos de un matrimonio previo, y esta nena es la parte que me queda en el corazón".