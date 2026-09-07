Insólito robo en Cipolletti: encerró a la empleada y se puso a atender a los clientes

El delincuente escapó con dinero, mercadería y un celular

Pero la situación tomó un giro todavía más insólito cuando una clienta ingresó al kiosco sin advertir que se estaba produciendo un robo.

La mujer pidió una bebida y el delincuente decidió continuar con su improvisado papel de empleado: le dio indicaciones, acomodó algunos productos de los estantes y esperó a que la clienta se dirigiera hacia la caja.

El ladrón atendió a una clienta y cobró con QR

El ladrón simuló ser empleado, verificó el precio de una bebida y cobró por QR mientras saqueaba el kiosco

La mujer, completamente ajena a lo que ocurría detrás del mostrador, se dispuso a pagar. El delincuente regresó a la caja, verificó el precio del producto, simuló utilizar la notebook del comercio y finalmente realizó el cobro mediante el sistema QR.

Después de concretar la particular venta, volvió a concentrarse en el robo. Revisó distintos sectores del mostrador y comenzó a revolver el lugar en busca de más elementos de valor.

El video de la cámara de seguridad era analizado para intentar identificar al responsable del robo

Finalmente, se llevó la caja registradora, la caja correspondiente a la quiniela, el teléfono celular de la empleada y mercadería del comercio. Además, según informó la propietaria, robó alrededor de 500 mil pesos en efectivo.

Con todo lo sustraído, el delincuente salió del kiosco y se alejó caminando, nuevamente con una tranquilidad que quedó registrada por las cámaras de seguridad.

La dueña del comercio contó que se trata del segundo robo consecutivo que sufre el local. El anterior había ocurrido a principios de agosto y, en aquella oportunidad, los delincuentes actuaron a mano armada.

Frente a esta nueva situación, la comerciante resumió el episodio con una cuota de ironía por la insólita conducta del asaltante: “Al menos en este robo se puso a atender y me devolvió unos pesos por QR de las compras”.