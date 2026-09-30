El insólito video que deschavó a los detenidos por la entradera al abogado en San Isidro

La otra mujer detenida fue identificada como Katherine Lovaiza, de 25 años y hermana de Tamara. Según fuentes policiales citadas por La Nación, es señalada como quien habría recibido el dinero de la transferencia que los delincuentes les obligaron a hacer a las víctimas. La joven podría recuperar la libertad en las próximas horas.

Tamara Lovaiza, Katerine Lovaiza y Braian Britez, los tres detenidos

El error de una de las sospechosas que delató a la banda

Fue Tamara quien quedó registrada en un video cometiendo un insólito error que la deschavó. La joven quedó filmada por una cámara de seguridad cuando se presentó en una reconocida cafetería de la zona de Pilar horas después del asalto y pidió un café para llevar.

El momento en el que la sospechosa realiza la compra

Al momento de pagar, lo habría hecho utilizando una de las tarjetas de crédito robadas en la casa de Cabanellas.

Cuando la detuvieron, la sospechosa había cambiado su apariencia y se había teñido el pelo de rubio, con el presunto objetivo de evitar ser reconocida.

En paralelo, cámaras de seguridad municipales habían registrado la fuga de la banda, a bordo de un Volkswagen Bora. El vehículo también fue localizado durante los allanamientos.

Los antecedentes de uno de los detenidos

El Volkswagen Bora secuestrado

Según fuentes policiales, Britez posee un largo prontuario que data desde 2019, cuando todavía era menor de edad, y en el cual figurarían varios hechos por robo cometidos bajo una modalidad similar y hasta un paso por la Unidad N°47 de San Martín en 2025.

A su vez, el joven tenía un pedido de captura vigente por el delito de robo agravado en poblado y en banda, con efracción y escalamiento, dictado por el Juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro. La causa, que data de este año, es por otro asalto a mano armada.

Así escapaban los delincuentes

De acuerdo con los investigadores, Brítez sería quien ingresó a la vivienda y habría participado directamente del ataque al abogado y a su esposa.

La Policía Bonaerense llevó a cabo los allanamientos

El operativo para dar con los arrestos fue comandado por la Policía Bonaerense en un trabajo coordinado junto a la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de San Isidro y la Departamental San Isidro bajo la Superintendencia AMBA Norte I.

La causa fue caratulada como “robo triplemente agravado” y se encuentra bajo investigación de la fiscal de San Isidro, Carolina Asprella.