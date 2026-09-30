El insólito video que deschavó a los detenidos por la entradera al abogado en San Isidro
Tres jóvenes fueron arrestados por el robo a Guillermo Cabanellas. Uno de ellos tuvo un desliz que los expuso ante la policía.
Tres jóvenes fueron detenidos en las últimas horas por el feroz robo al reconocido abogado Guillermo Cabanellas y a su esposa en su casa de la localidad de Martínez, partido bonaerense de San Isidro. En el marco de la investigación, se reveló el insólito video de un desliz que deschavó a uno de ellos.
La entradera ocurrió el domingo a la madrugada, cuando las víctimas estaban durmiendo. Al menos cuatro delincuentes ingresaron a la vivienda, los ataron, golpearon al abogado de 76 años y escaparon con 4.800 dólares, celulares, joyas y tarjetas de crédito.
Dos días después, a partir del seguimiento de las cámaras de monitoreo, la Policía Bonaerense concretó una serie de allanamientos y arrestó a tres sospechosos, uno de los cuales había quedado filmado en un paseo comercial de Pilar.
Quiénes son los detenidos
Los detenidos fueron identificados como Brian Agustín Britez, de 24 años, con domicilio en Don Torcuato y exempleado de una empresa de limpieza de edificios de Tigre.
También detuvieron a Tamara Lovaiza, de 22 años, domiciliada en la localidad de Maquinista Savio y quien sería pareja de Brítez.
La otra mujer detenida fue identificada como Katherine Lovaiza, de 25 años y hermana de Tamara. Según fuentes policiales citadas por La Nación, es señalada como quien habría recibido el dinero de la transferencia que los delincuentes les obligaron a hacer a las víctimas. La joven podría recuperar la libertad en las próximas horas.
El error de una de las sospechosas que delató a la banda
Fue Tamara quien quedó registrada en un video cometiendo un insólito error que la deschavó. La joven quedó filmada por una cámara de seguridad cuando se presentó en una reconocida cafetería de la zona de Pilar horas después del asalto y pidió un café para llevar.
Al momento de pagar, lo habría hecho utilizando una de las tarjetas de crédito robadas en la casa de Cabanellas.
Cuando la detuvieron, la sospechosa había cambiado su apariencia y se había teñido el pelo de rubio, con el presunto objetivo de evitar ser reconocida.
En paralelo, cámaras de seguridad municipales habían registrado la fuga de la banda, a bordo de un Volkswagen Bora. El vehículo también fue localizado durante los allanamientos.
Los antecedentes de uno de los detenidos
Según fuentes policiales, Britez posee un largo prontuario que data desde 2019, cuando todavía era menor de edad, y en el cual figurarían varios hechos por robo cometidos bajo una modalidad similar y hasta un paso por la Unidad N°47 de San Martín en 2025.
A su vez, el joven tenía un pedido de captura vigente por el delito de robo agravado en poblado y en banda, con efracción y escalamiento, dictado por el Juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro. La causa, que data de este año, es por otro asalto a mano armada.
De acuerdo con los investigadores, Brítez sería quien ingresó a la vivienda y habría participado directamente del ataque al abogado y a su esposa.
El operativo para dar con los arrestos fue comandado por la Policía Bonaerense en un trabajo coordinado junto a la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de San Isidro y la Departamental San Isidro bajo la Superintendencia AMBA Norte I.
La causa fue caratulada como “robo triplemente agravado” y se encuentra bajo investigación de la fiscal de San Isidro, Carolina Asprella.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario