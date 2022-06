Compraron cocaína, le vendieron jabón en polvo y lo balearon cuando se fue a quejar

La insólita situación se descubrió cuando un grupo de policías interceptó a un hombre que caminaba por la calle con una herida de bala en la pierna. Si bien en un principio intentó escapar, al no poder, les contó que le vendieron jabón en polvo en lugar de cocaína y cuando fue reclamar le dispararon: "no me vendieron mi droga y además me dispararon".