Duraron un año: una pareja de Tierra del Fuego anunció el cierre de su café y llovieron los corazones rotos

Numma estará abierto todo noviembre, de lunes a domingos, pero a partir del 1o de diciembre la historia seguirá por otro lado, aunque los emprendedores todavía no dijeron por dónde.

En muchos distritos del país la crisis económica dinamitó el consumo, y se notó específicamente en los miles de cierres de negocios de gastronomía, moda y bienes culturales, que tienen pocas ventas y costos cada vez más altos en insumos, alquileres y gastos fijos.

Para Numma, ofrecer una propuesta innovadora y formar un público adepto durante 12 meses de trabajo no fue suficiente para afianzarse otro año, pero en todo momento de crisis aparecen las buenas ideas, como pasar al despacho de comida, vender sólo online o hacer eventos privados.

Quizás por eso la pareja convirtió el adiós en un "hasta luego".