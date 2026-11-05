Duraron un año: una pareja de Tierra del Fuego anunció el cierre de su café y llovieron los corazones rotos
El sueño de la cafetería propia se hizo realidad, pero la crisis económica hizo imposible sostenerlo. Ahora le dan vuelta la página con un mensaje esperanzador.
"Cerramos, y no es marketing", anunciaron esta semana Maxi y Sofía, la pareja detrás de Numma Café en Río Grande, Tierra del Fuego. El mensaje hace eco de los posteos de despedida fingidos, que terminan en descuentos y promociones, pero en este caso la crisis económica limitó el crecimiento del emprendimiento.
"Toda historia cambia, evoluciona y encuentra maneras de seguir. Hoy nos toca despedirnos de nuestro local ubicado en Kayen y Alicia Moreau de Justo, pero no de Numma", escribió la pareja en Instagram.
En esa red social recibieron las palabras de apoyo de la clientela, que los felicitó por su iniciativa y por ser "el único lugar de alimentación consciente en Río Grande", entre otros hitos.
"Qué tristeza. Siempre que fui he disfrutado las mejores meriendas", comentó un cliente, a lo que otro remarcó que Numma Café ofrece "la mejor tostada con palta de toda la ciudad".
"Seguiremos trabajando para motivar este lado B de la cafetería", contestaron los emprendedores en uno de los comentarios.
Numma estará abierto todo noviembre, de lunes a domingos, pero a partir del 1o de diciembre la historia seguirá por otro lado, aunque los emprendedores todavía no dijeron por dónde.
En muchos distritos del país la crisis económica dinamitó el consumo, y se notó específicamente en los miles de cierres de negocios de gastronomía, moda y bienes culturales, que tienen pocas ventas y costos cada vez más altos en insumos, alquileres y gastos fijos.
Para Numma, ofrecer una propuesta innovadora y formar un público adepto durante 12 meses de trabajo no fue suficiente para afianzarse otro año, pero en todo momento de crisis aparecen las buenas ideas, como pasar al despacho de comida, vender sólo online o hacer eventos privados.
Quizás por eso la pareja convirtió el adiós en un "hasta luego".
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