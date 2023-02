El Gobierno analiza más medidas contra Edesur

Y puntualizó: "Ayer se tomó una medida muy contundente que tiene que ver con la multa (de $ 1.000 millones) y con la intervención para poder ver exactamente qué es lo que está haciendo, qué inversiones y cuál es la responsabilidad de la empresa".

Qué dijo el Gobierno sobre las medidas contra Edesur

En una nueva #ConferenciaDePrensa, respondí las preguntas de las y los periodistas de la sala: mesa electoral, Edesur, Jefatura de Gabinete, proscripción de @CFKArgentina, inflación, son algunos de los temas que tratamos.

— Gabriela Cerruti (@gabicerru) February 16, 2023

La funcionaria también destacó que "no hay ninguna crisis energética en Argentina".

Además, subrayó que "la Argentina es uno de los países del mundo donde habiendo subido el precio de la energía como subió en todo el mundo, no hubo crisis energética ni desabastecimiento a las empresas".

"Hay una cuestión puntual con los usuarios de una empresa que es la que ha intervenido el Gobierno. Si intervenimos esa empresa, es porque el problema es de esa empresa. Porque el resto de las empresas no tiene ese problema. Si hay una empresa que tiene ese problema y el resto no, entonces no hay una crisis energética", concluyó Cerruti.