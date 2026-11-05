Efecto El Niño: descubren cientos de nuevas especies en un mundo oculto del Pacífico

El proyecto siguió las pautas de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) para estudios de referencia y evaluaciones de impacto ambiental. Durante cinco años, los investigadores catalogaron la vida marina y probaron los impactos de la minería en la Zona Clarion-Clipperton, una vasta región del océano Pacífico situada entre México y Hawái. Los resultados mostraron que las áreas directamente perturbadas por los equipos de minería experimentaron una disminución del 37% en el número de animales y una reducción del 32% en la diversidad de especies.

"La investigación requirió 160 días en el mar y cinco años de trabajo. Nuestro estudio será importante para la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), que regula la minería de minerales en aguas internacionales", comentó Thomas Dahlgren.

La zona de estudio se encuentra a 4,000 metros por debajo de la superficie del océano, donde nunca llega la luz y la comida es extremadamente limitada. En este entorno, la capa de sedimento crece a una tasa de solo una milésima de milímetro por año. Para poner en perspectiva la escasez de vida, una sola muestra del lecho marino del Mar del Norte puede contener hasta 20,000 animales, mientras que una muestra similar del lecho marino profundo del Pacífico contiene aproximadamente el mismo número de especies, pero solo alrededor de 200 animales individuales.

Los investigadores recolectaron 4,350 animales de más de 0.3 mm que vivían en y sobre el lecho marino. De estas muestras, se identificaron 788 especies, la mayoría pertenecientes a grupos como los gusanos marinos, crustáceos y moluscos, incluidos caracoles y mejillones. El equipo también identificó un nuevo coral solitario, que se describe en otro estudio.

Los científicos notaron que las comunidades de aguas profundas cambiaron naturalmente con el tiempo, probablemente en respuesta a cambios en la cantidad de alimento que llegaba al fondo del océano. Sin embargo, aún no saben cuán ampliamente están distribuidas estas especies en las regiones de aguas profundas del Pacífico. "Es importante predecir el riesgo de pérdida de biodiversidad como resultado de la minería. Esto requiere investigar la biodiversidad del 30% de la Zona Clarion-Clipperton que ha sido protegida. En la actualidad, prácticamente no tenemos idea de lo que vive allí", concluyó Adrian Glover, autor principal del Natural History Museum de London.