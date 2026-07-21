Militares con título universitario cobrarán un plus de hasta el 25%: cómo será el beneficio
El Gobierno oficializó un suplemento salarial para integrantes de las Fuerzas Armadas con formación superior.
El Gobierno nacional dispuso una mejora en los ingresos del personal de las Fuerzas Armadas que haya completado estudios superiores. A partir del 1° de julio, quienes acrediten títulos terciarios, universitarios o de posgrado podrán acceder a un suplemento salarial permanente que oscilará entre el 10% y el 25% del haber mensual, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por la normativa.
La decisión quedó plasmada en el Decreto 473/2026, que creó el denominado "suplemento por título", un adicional que busca reconocer la formación académica del personal militar y promover la especialización dentro de las distintas fuerzas.
La medida se conoció junto con la publicación de la nueva escala de haberes para junio, julio y agosto, establecida mediante la Resolución Conjunta 35/2026. Ese esquema contempla una recomposición acumulada del 4,1% respecto de los salarios de mayo, distribuida en un incremento del 2,2% para julio y otro del 1,9% para agosto.
El nuevo beneficio no alcanzará por igual a todos los efectivos, ya que el porcentaje dependerá del nivel educativo acreditado. En ese sentido, quienes cuenten con un título terciario o una tecnicatura percibirán un adicional equivalente al 10% del haber mensual; aquellos que posean un título universitario de grado recibirán un plus del 15%; mientras que el porcentaje más elevado, del 25%, corresponderá al personal que haya realizado estudios de posgrado, como especializaciones, maestrías o doctorados.
No obstante, el cobro del suplemento no será automático. Para acceder al beneficio, la capacitación deberá guardar relación con las funciones que desempeñe el integrante de las Fuerzas Armadas, ya que el objetivo de la iniciativa es reconocer la aplicación efectiva de esos conocimientos en el ámbito laboral.
Desde el Ejecutivo sostienen que la incorporación de este adicional apunta a jerarquizar la carrera militar, fomentar la capacitación continua y ofrecer un incentivo económico para retener profesionales altamente calificados en áreas estratégicas. En los últimos años, distintos sectores vinculados a la defensa habían planteado la necesidad de reconocer salarialmente la formación universitaria del personal.
Además del nuevo suplemento, el Gobierno ratificó la actualización de los haberes básicos para todas las jerarquías militares. De esta manera, los efectivos percibirán tanto el incremento general previsto para julio y agosto como, en los casos que correspondan, el adicional por formación académica.
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