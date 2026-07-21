Militares con título universitario cobrarán un plus de hasta el 25%: cómo será el beneficio

Desde el Ejecutivo sostienen que la incorporación de este adicional apunta a jerarquizar la carrera militar, fomentar la capacitación continua y ofrecer un incentivo económico para retener profesionales altamente calificados en áreas estratégicas. En los últimos años, distintos sectores vinculados a la defensa habían planteado la necesidad de reconocer salarialmente la formación universitaria del personal.

Además del nuevo suplemento, el Gobierno ratificó la actualización de los haberes básicos para todas las jerarquías militares. De esta manera, los efectivos percibirán tanto el incremento general previsto para julio y agosto como, en los casos que correspondan, el adicional por formación académica.