Dónde rige la alerta amarilla por granizo y hasta cuándo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso a corto plazo por granizo. Las zonas afectadas y las recomendaciones para evitar accidentes por el temporal.
La inestabilidad climática golpea con fuerza a la zona central del país incluyendo las ciudades de Buenos Aires, La Plata, Santa Fe y Paraná. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas por tormentas fuertes, acompañadas de lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.
Dónde rige la alerta a corto plazo por tormentas
A las 07:30 horas de este viernes 30 de octubre de 2026, el SMN publicó un Aviso a Corto Plazo (ACP) detectado mediante radares meteorológicos. La advertencia abarca al Río de la Plata Interior, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y una extensa lista de municipios del conurbano y el interior de la provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Gral. Las Heras, Gral. Rodríguez, Gral. San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Magdalena, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Presidente Perón, Quilmes, San Vicente, Tres de Febrero y Vicente López.
¿Hasta cuándo dura? Según detalló el organismo oficial, la validez del aviso a corto plazo es de dos (2) horas desde su emisión (es decir, hasta las 09:30 horas aproximadamente), aunque las condiciones inestables podrían persistir a lo largo de la jornada, dado que gran parte de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe se encuentran bajo alerta amarilla.
Medidas de protección ante el fuerte temporal
Frente a la intensidad de los fenómenos pronosticados, el Servicio Meteorológico brindó una serie de recomendaciones para minimizar los riesgos en la vía pública y en los hogares:
IMPORTANTE: A qué hora termina el paro de colectivos de choferes que reclaman un salario básico de $3.500.000
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrojados por el viento.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
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