Dónde rige la alerta amarilla por granizo y hasta cuándo

Dónde rige la alerta a corto plazo por tormentas

A las 07:30 horas de este viernes 30 de octubre de 2026, el SMN publicó un Aviso a Corto Plazo (ACP) detectado mediante radares meteorológicos. La advertencia abarca al Río de la Plata Interior, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y una extensa lista de municipios del conurbano y el interior de la provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Gral. Las Heras, Gral. Rodríguez, Gral. San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Magdalena, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Presidente Perón, Quilmes, San Vicente, Tres de Febrero y Vicente López.