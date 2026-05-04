Pequeño J ya está en la Argentina: así llegó el principal acusado por el triple crimen de Florencio Varela

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Cómo fue el traslado de Pequeño J

Pequeño J fue entregado a Interpol durante la madrugada en cumplimiento de un requerimiento internacional por el delito de homicidio agravado, bajo estrictas medidas de seguridad.

Desde el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) indicaron que, en cumplimiento de la orden dispuesta por la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, este lunes entregaron a Pequeño J a los efectivos de Interpol.

Según detallaron las autoridades en un comunicado, “la entrega se realizó a las 04:15 de la madrugada del lunes 4 de mayo, en estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad del INPE y de Interpol”.

Tal como se pudo observar en las imágenes difundidas, los agentes penitenciarios custodiaron al interno hasta su entrega a los efectivos de Interpol y luego procedieron a la firma de la documentación correspondiente para su traslado. El operativo fue liderado por el presidente del INPE, Henry Cotos Ochoa.

A su vez, se informó que también fue extraditado el interno Chininin Chuquihuanga Icsar, requerido por las autoridades de Argentina por el delito de agresión sexual contra una menor de edad. “Con la finalidad de garantizar el estado de salud de ambos internos, la autoridad penitenciaria dispuso la evaluación médica correspondiente, cumpliendo los protocolos establecidos”, resaltaron desde el INPE.

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