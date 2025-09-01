El alfajor argentino que fue elegido como la "mejor galletita" del mundo: a quién le ganó

alfajor

Por ejemplo, las tiernas tapitas glaseadas de los alfajores cordobeses, rellenos de mermeladas frutales o de dulce de leche, ofrecen un sabor totalmente distinto al que pueden encontrarse en los locales de colaciones en el Noroeste, con pasta de turrón en el medio.

Aunque no está claro si son una golosina, galletita, bocadito dulce o manjar de recreo, los Alfajores le ganaron el primer puesto del ranking de Taste Atlas a la melomakarona, que se fue perfeccionando a través de los siglos en Grecia, o a la Chocolate Chip Cookie nacida hace menos de 100 años en los Estados Unidos.

Otros clásicos argentinos que quedaron muy bien posicionados en conteos de Taste Atlas fueron el Amargo Obrero o el sándwich de lomo (léase sánguche), pero ningún otro ranking de Taste Atlas cuenta con un producto Argentino en su top #1, al menos por ahora.