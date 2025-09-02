Tras las lluvias llega el frío polar a Buenos Aires: el invierno se despide con bajas temperaturas en el AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia que luego de las lluvias llegarán marcas térmicas muy bajas: vuelve el frío polar al AMBA.
Después de varios días con temperaturas agradables, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un brusco cambio en las condiciones del tiempo: vuelve el frío polar, con mínimas muy bajas y máximas que apenas alcanzarán los 10-14 grados en los próximos días, que se darán luego de las lluvias del fin de semana y de las que se esperan este martes.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el descenso comenzará a notarse desde mediados de semana, cuando el ingreso de una masa de aire frío desde la Patagonia se instale sobre gran parte del centro y norte del país.
Los días más fríos en el AMBA
Las previsiones marcan que el momento más intenso de este pulso invernal será entre el jueves y el viernes, con mínimas que en la Ciudad de Buenos Aires podrían ubicarse entre los 2 y 4 grados, y aún más bajas en el conurbano bonaerense, donde no se descartan heladas matinales.
Las máximas, en tanto, se mantendrán muy contenidas: en la Ciudad apenas rondarían los 9 o 10 grados, mientras que en el Gran Buenos Aires podrían ser inferiores.
El frío polar se mantendrá durante el fin de semana, aunque con tendencia a una leve mejora hacia el domingo. De todas maneras, los especialistas advierten que la semana se perfila como una de las más frías del invierno en la región.
