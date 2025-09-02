Tras las lluvias llega el frío polar a Buenos Aires: el invierno se despide con bajas temperaturas en el AMBA

Después de varios días con temperaturas agradables, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un brusco cambio en las condiciones del tiempo: vuelve el frío polar, con mínimas muy bajas y máximas que apenas alcanzarán los 10-14 grados en los próximos días, que se darán luego de las lluvias del fin de semana y de las que se esperan este martes.