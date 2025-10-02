Triple crimen: rescataron a los perros que quedaron a la deriva en "la casa del horror" de Florencio Varela

"Después de dos días, y gracias a vecinos conseguimos el contacto de los dueños de la casa, a quienes llamamos y entendieron la situación, nos dijeron que ellos no podían hacerse cargo y nos permitieron retirarlos para darles la vida que merecen. Así fue como Pantera y León llegaron a nuestras manos", dijeron los encargados de la fundación al mostrar a los animales.

"Hoy comienza para ellos una nueva etapa de rehabilitación con paciencia y amor, y el objetivo de dejar atrás todo lo malo para que puedan tener la vida digna que merecen. Si querés que Leon (peludito desconfiado) o Pantera (negrito juguetón) sean parte de tu familia, escribinos al 11 3881-1006", cierra el mensaje.